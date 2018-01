Miami: Martinelli intenta ahora que la juez postergue su fallo sobre el 'habeas corpus'

Los abogados de Ricardo Martinelli, detenido en Miami desde el 12 de junio de 2017 a la espera de ser extraditado a Panamá, han pedido a la juez Marcia Cooke que dilate el fallo en la que esta resuelve negar el habeas corpus solicitado por la defensa del expresidente.

Así consta en una moción presentada por Marco Jiménez, abogado de Martinelli, este martes 30 de enero.

En una audiencia celebrada el pasado 23 de enero, Cooke decidió negar un habeas corpus con el que Martinelli pretendía impedir su extradición a Panamá, avalada ya por otro juez de Miami – Edwin Torres- el pasado 31 de agosto.

En dicha audiencia, Cooke comunicó que formalizaría su fallo, por escrito, el próximo 6 de febrero. También informó que si los abogados de Martinelli desean que sea ella quien resuelva una petición de libertad bajo fianza, debían presentarla antes de ese fecha, dado que ese día, perderá competencia para tratar el caso.

En la moción presentada este martes, Jiménez solicita ahora a la juez que extienda el plazo más allá del 6 de febrero.

Jiménez ya presentó la solicitud de fianza a favor de su cliente, pero esta no ha sido decidida aún, dado que la fiscalía de Miami no ha enviado su respuesta a la juez -tienen hasta el 2 de febrero para hacerlo-. No obstante, el fiscal Adam Fels ya comunicó verbalmente a Cooke que se opone a la excarcelación de Martinelli y recordó que el juez Torres ordenó que permanecería bajo custodia federal hasta el momento de su extradición.

Así como ahora Martinelli pide a Cooke que postergue la formalización del fallo en el que niega el habeas corpus, previamente le solicitó que agilizara el procedimiento para decidir si le otorga o no la libertad bajo fianza.