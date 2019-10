Mossack y Fonseca reclama $10 mil millones a Netflix por la película 'The Laundromat'

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma Mossack Fonseca, presentaron una demanda contra Netflix este martes 15 de octubre, a tres días de que la plataforma estrene un filme sobre el escándalo de las sociedades offshore reportado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el año 2016.

En la demanda civil, presentada en la Corte de Distrito de Connecticut, Estados Unidos, los dos abogados y las sociedades Mossack Fonseca & CO. y Bufete MF & CO, reclaman a Netflix el pago de 10 mil millones de dólares, por presunta difamación, invasión de privación, publicidad falsa y violación de marcas.

Los demandantes alegan que The Laundromat (La lavandería) los presenta "como abogados despiadados e indiferentes, que están involucrados en lavado de dinero, evasión de impuestos, sobornos y/u otras conductas criminales". También refieren que el nombre "real" de ambos se usa en la película, de manera "difamatoria".

Señalan en la demanda que en el avance de la película se indica que está " basada en una mierda real", y acto seguido aparece en pantalla la pregunta: " ¿cómo hacen 15 millones de millonarios en 200 países para mantenerse ricos?". Respuesta: " con abogados como estos", y acto seguido aparecen los actores Gary Oldman y Antonio Banderas, que interpretan a Mossack y Fonseca, respectivamente, riendo "siniestramente, vestidos con ropa llamativa".

En el reparto también aparece la actriz Meryl Streep, que interpreta a Ellen Martin, una viuda engañada por las trampas del sistema financiero y personaje central de la trama.

Steven Soderbergh’s THE LAUNDROMAT is now playing in select theaters. Here’s where Meryl will be taking down the man: https://t.co/71GAl2FqIX — Netflix Film (@NetflixFilm) September 27, 2019

"Con el lanzamiento de la película en Panamá, previsto para el 18 de octubre de 2019, e incluso antes en otros lugares, los demandantes podrían estar sujetos a una fianza y/o nuevas condiciones por cada nuevo delito que se les impute en la película", señala la demanda de 42 páginas, que originalmente fue reportada por el sitio Bloomberg Law.

"Además, dado que tanto Mossack como Fonseca son sujetos de una investigación del FBI en el Distrito Sur de Nueva York que podría resultar en un juicio en Estados Unidos, la falsa representación en la pantalla de su participación en lavado de dinero y otros delitos representa una amenaza inmediata y una violación al debido proceso de los demandantes", agrega la demanda.

The Laundromat, dirigida por Steven Soderberg (de la trilogía Ocean's Eleven), está basada en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (2017), del escritor estadounidense Jake Bernstein. El estreno será el viernes 18 de octubre en Netflix, aunque desde el 27 de septiembre fue proyectada en los cines. Su debut fue en la pasada Muestra de Venecia.

Meryl Streep as Ellen Martin in The Laundromat pic.twitter.com/Lu9j1IKLkt — The Laundromat (@laundromatmovie) August 16, 2019

La investigación del ICIJ, en la que participaron unos 400 periodistas de todo el mundo, reveló cómo, a través de la firma, diversas personalidades de la política, el deporte, la farándula y la realeza ocultaron fortunas y evadieron impuestos en sus países de origen.

Soderbergh ha dicho que la película es más que todo una denuncia y una lección, por capítulos y con tono irónico, sobre la corrupción, el sistema económico y los paraísos fiscales.

En Panamá, Mossack y Fonseca están en libertad luego de consignar una fianza de medio millón de dólares, cada uno, mientras se les investiga.