Mossack y Fonseca piden a un juez que restrinja el acceso a la película de Netflix

A dos días del estreno mundial de The Laundromat (La Lavandería), los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma Mossack Fonseca, solicitaron a la Corte de Distrito de Connecticut, Estados Unidos, que emita una orden de restricción, a fin de impedir que la película pueda ser vista vía streaming por los suscriptores de Netflix en Panamá y Estados Unidos.

La solicitud fue presentada el martes 15 de octubre, el mismo día que ambos -en su nombre y en representación de las sociedades Mossack Fonseca & CO, S.A. y Bufete MF & CO- presentaron una demanda civil contra Netflix en el que reclaman el pago de $10 mil millones, por presunta difamación, invasión de privacidad, publicidad falsa y violación de marcas.

En la moción, Mossack y Fonseca solicitan que la cinta no esté disponible para los suscriptores de Netflix en Panamá y Estados Unidos, "donde están haciendo frente a cuestiones legales penales". Ambos están libres previa consignación de una fianza de medio millón de dólares cada uno, mientras el Ministerio Público los investiga en al menos dos casos en los que no se han dictado condenas aun. No obstante, en el escrito advierten que la "mera alegación ha destruido el negocio de la firma".

"Los demandantes pueden probar que han sufrido un daño irreparable, que no puede ser paliado solo con una compensación económica", señala la moción.

En el documento también se alega que en Estados Unidos, Mossack y Fonseca son sujetos de una investigación federal "que podría desembocar en un juicio". Se desconocen más detalles de este presunto proceso.

"Esta no es una mera especulación. Antiguos trabajadores de Mossack & Fonseca actualmente enfrentan acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York", y acto seguido nombran a Ramsés Owens, un antiguo abogado de la firma, que es requerido en dicha jurisdicción desde diciembre de 2018, por presunto fraude electrónico, lavado de dinero y fraude para evadir impuestos.

Antonio Banderas and Gary Oldman invented tuxedos. pic.twitter.com/UfWsZQLNvl — Netflix Film (@NetflixFilm) July 24, 2019

The Laundromat ya fue estrenada en los festivales de Venecia y Toronto entre agosto y septiembre pasado, y en algunas salas de cine el 27 de septiembre. El trailer de la película ya está en la plataforma de Netflix, donde la cinta completa estará disponible a partir del 18 de octubre.

Netflix no se ha pronunciado públicamente, pero sus abogados también presentaron una moción en la corte de Connecticut, para solicitar que el caso sea transferido a California. También alega que los demandantes no pueden establecer jurisdicción sobre Netflix, porque no son residentes o tienen un lugar de negocios habitual en dicho Estado.

The Laundromat, dirigida por Steven Soderberg (de la trilogía Ocean's Eleven), está basada en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (2017), del escritor estadounidense Jake Bernstein. Los actores Gary Oldman y Antonio Banderas interpretan a Mossack y Fonseca, respectivamente. Ambos abogados están molestos porque consideran que la película los representa de una forma difamatoria y "siniestra".