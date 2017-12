Pleno de la Corte niega recusación de Martinelli contra tres magistrados

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó "de plano" el incidente de recusación presentado por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, para apartar a tres magistrados que deben resolver el habeas corpus presentado en el proceso que se le sigue por otorgar 355 indultos en junio de 2014.

En la audiencia ante el pleno -que inició a las 10:15 a.m.-, la defensa estuvo representada por Carlos Carrillo y Sidney Sittón, quienes solicitan -además- la prescripción de la acción penal.

Sittón alega que la mayoría de los 19 decretos ejecutivos que firmó Martinelli para otorgar los indultos están fechados el 30 de junio de 2014, "por lo que los términos ya han prescrito". Dichos decretos ejecutivos fueron posteriormente revocados por Juan Carlos Varela, una vez tomó posesión como presidente de la República.

La prescripción ya fue debatida en una audiencia celebrada el pasado 13 de octubre. En aquella oportunidad, el magistrado José Ayú Prado, que actúa como juez de garantías del caso, negó la solicitud de prescripción " por extemporánea". No obstante, según Sittón, Ayú Prado le advirtió que la prescripción debía ser solicitada en presencia del imputado, lo que -alega- resulta "imposible" dado que su cliente está encarcelado en Miami, Estados Unidos, a la espera de ser extraditado a Panamá.

En ese mismo acto celebrado en octubre pasado, Ayú Prado declaró a Martinelli " en rebeldía" y solicitó su detención con fines de extradición.

Martinelli está encarcelado en Miami desde el 12 de junio pasado, a la espera de ser enviado a Panamá, para hacer frente a otros caso judicial: el de la interceptación no autorizada de las comunicaciones en los dos últimos años de su mandato.

"[Martinelli] no tiene control de sus actos, de su movilidad", remarcó Sittón. No obstante, cabe recordar que en mayo pasado se celebró una audiencia para tratar la denuncia por los indultos y Martinelli -que no había sido detenido aún- no acudió.

Al tomar la palabra, el magistrado Abel Zamorano, en funciones de fiscal, pidió al pleno ratificar las decisiones adoptadas por Ayú Prado en octubre pasado. Recordó que la norma penal señala que los plazos de prescripciones se suspenden hasta la comparecencia del indiciado. También se quejó porque la defensa introduce "elementos" que "no corresponden a este acto de audiencia".

Añadió que, una vez en presencia de Martinelli, la defensa podrá solicitar la prescripción de la acción penal, "pero ahora mismo no estamos en esa fase".

LA RECUSACIÓN

La recusación tenía la intención de separar a los magistrados Cecilio Cedalise, Harry Díaz y Oydén Ortega, por su relación con otros procesos judiciales seguidos a Martinelli por la CSJ. Cedalise funge como juez de garantías en la denuncia presentada por por el préstamo de la Caja de Ahorros al consorcio HPC-Contratas-P&V. Los dos últimos actúan como fiscales en dos causas seguidas al expresidente: Díaz en el expediente por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, y Ortega, en el de la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Abel Zamorano se opuso a la solicitud de recusación sustentada por Sittón.

El pleno está presidido por el magistrado vicepresidente Hernán De León, dado que el presidente titular José Ayú Prado actúa como juez de garantías del caso de los indultos.

Con De León estaban, sentados en la mesa principal, Cedalise, Díaz, Ortega, Ángela Russo, Jerónimo Mejía y los magistrados suplentes Asunción Alonso, Efrén Tello y Wilfredo Sáenz.

Información en desarrollo...