Procuradora Porcell: 'magistrado De León debe decir la verdad y contar quién lo grabó'

"El magistrado Hernán De León, quien se presentó a mi despacho temeroso y asustado, debe decir la verdad, la grabación que tienen sobre él tiene que ser demasiado grave cuando él ha perdido la oportunidad de su vida, de que después de 16 días debió haberle contado al país con humildad qué fue lo que pasó, quién lo grabó, por qué fue [a mi despacho]".

Así reaccionó la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, la noche de este jueves 16 de agosto, luego de las declaraciones brindadas por el magistrado presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, a TVN Noticias, cuando habló sobre lo ocurrido durante una reunión entre ambos. Tras tres días sin emitir ningún comentario sobre la información compartida por la procuradora, el magistrado manifestó que "no existe grabación, a mí hoy no me consta ningún tipo de grabación, de filmación, absolutamente nada de mi persona, ni extorsión, ni presión, ni coacción de ningún tipo".

Ante esto, Porcell dijo que "él como servidor público se está guardando una información que afecta a la ciudadanía, que haga gala del género y que sea y asuma las responsabilidades, uno no juega a decir que soy valiente,pero sus actos demuestran lo contrario".

Durante la entrevista realizada a De León se dijo que Porcell estaría dispuesta a someterse a un detector de mentiras, por lo que el magistrado presidente interino de la CSJ señaló "yo no tengo ningún problema, pero yo creo que ella ya puso una denuncia, yo creo que todo esto es echarle más gasolina, por el bien del país ya hay denuncia, yo en el momento a la autoridad competente donde tenga que responder iré y no hay problema".

De León dijo estar sorprendido por las declaraciones del pasado 10 de agosto de la procuradora, y agregó que "no tuvo la prudencia adecuada, una declaración de esta naturaleza es muy delicada". Reiteró que "pueden tener la certeza de que mi voto será siempre apegado a la Constitución y a la ley sin ningún tipo de presión".

Magistrado presidente de la CSJ, Hernán De León: “Estoy sorprendido, no tuvo la prudencia adecuada, una declaración de esta naturaleza es muy delicada, no solo en un caso en particular, sino de todo el componente de la administración de justicia". — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) 17 de agosto de 2018

Al consultarle sobre las afirmaciones de la procuradora, que aseguró que cuando le preguntó quién lo había enviado, él respondió: [José] Ayú [Prado] me usa, pero yo lo uso [a él] también, el magistrado indicó "yo creo que todos los magistrados nos usamos en el buen sentido, en el buen sentido ético de ayudarnos, de colaborarnos, pero yo no sé a qué viene, yo puedo decir en este momento mi versión, una segunda versión, una tercera versión a mi conveniencia".

El anuncio de Porcell emitido el pasado lunes 13 de agosto daba detalles sobre una reunión "informal" en su despacho con De León. Durante el encuentro, De León confesó que era objeto de "chantaje" a causa de una grabación suya, y que sería utilizada para coaccionarlo y "tumbar" el caso de los pinchazos, por el que es procesado el expresidente Ricardo Martinelli, señaló la procuradora Porcell en un video publicado en la cuenta de YouTube del Ministerio Público.

Este jueves, el pleno de la CSJ rechazó dos amparos presentados por la defensa de Ricardo Martinelli, por lo que la competencia del caso pinchazos permanece en la Corte. Los querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos presentaron una solicitud para que los magistrados Hernán De León, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), se declaren impedidos en este caso. Ante esto, De León dijo: "no tengo por qué declararme impedido en algo en que he mantenido mis votos, mis decisiones, mi criterio jurídico, en estricto apego a la Constitución y a la ley".

