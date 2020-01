Réplica de José Raúl Mulino

Policía Nacional, Ancón23 de enero de 2016

Señores

Diario La Prensa

Ciudad

SeñoresEn ejercicio del derecho a réplica que me da la ley y que de seguro uds me negarán me refiero a su noticia de hoy en la que titula "Lavitola compromete a Mulino en caso de radares". Nuevamente su corresponsal ante Finmecanica tergiversa y miente.

La noticia, por usar la jerga periodística, es un refrito. Con leerse mi indagatoria la cual hice pública, hubiera encontrado la respuesta a lo que hoy llama la noticia. Jamás he negado mi firma en esos contratos. Así como tampoco he escondido que los mismos son la consecuencia directa de una acuerdo bilateral entre Italia y Panamá que la cancillería de J.C. Varela negoció y que consta en el expediente, que además le permite ( Art. IV) que sea Italia la que designe a las empresas que contrataban con Panamá, cosa que hiceron. Por ello que es que no se tenia que someter a acto público alguno, como erradamente dice la noticia y usa la fiscal que me persigue como uno de sus equivocados criterios para justificar mi imputación. La certificación jurada del hoy Presidente que pedí como prueba me la negaron, entre otras, y deberá ser resuelta por el Juez Quinto Penal en Incidente de controversia oportunamente presentado. Varela no puede pasar agachado en esto y le debe al país su versión sobre su rol como Canciller en este tema.

La causa de la prórroga, lejos de tener que ver con los asuntos o intereses del señor Lavítola, tiene reales causas que reposan en el expediente. Selex no incumplió porque quiso incumplir. El gobierno también tuvo que ver al no poder cumplir con ciertas obras que requería el contrato por causas ajenas a la voluntad del gobierno y que constan por escrito en documentos que están en el expediente. Sin embargo, los 3.6 millones que costó el atraso lo asumió Selex sin problemas.

No podía yo como Ministro, y menos en ese momento en que ya estaba a punto de entrar el hoy gobierno, dejar morir jurídicamente el contrato. Si hoy me quieren juzgar, a pesar de que ya lo fui en 2013 por el pleno de la Corte Suprema sin salvamento de voto, por haber firmado el contrato, si hubiera dejado que el mismo se extinguiera, entonces la razón de la persecución fuera hoy por negligencia. Pero curiosamente, y eso no lo dicen, es que esa addenda Aguilera jamás la entregó a Selex a pesar de haber sido refrendada. Esa es una omisión grave que impunemente, entre otras, la fiscal que me persigue conoce y nada hizo en 17 meses de investigación.

Si tanto les preocupa la inversión hecha por el Estado para proteger nuestras costas del narcotráfico, por qué jamas han cuestionado al actual gobierno por haber pagado al Citibank 68 millones de dólares que era el monto a pagar por los equipos recibidos e instalados? Esa prueba, el testimonio de la actual Viceministra del MEF, Chinchilla de Varela, también me la negó la fiscal perseguidora y fue ella quien ordenó los pagos al banco. Otro Cobranzas del Istmo?

Panamá jamás pagó un centavo a Selex. Se le pagó al Citibank porque así lo decía el contrato. Los testimonios del representante del Citibank en Panamá y de los abogados de Arias, Fábrega y Fábrega que hicieron el contrato por el banco también me fueron negados como prueba por la fiscal que me persigue.

Fue este gobierno quien rompió el contrato unilateralmente y pagará las consecuencias el Estado cuando demande la empresa. El tiempo me dará la razón y ojalá tengan uds la entereza de publicarlo oportunamente.

No me preocupa seguir afrontando esta patraña política judicializada. Sigo arrestado injustamente, cosa que les satisface grandemente. Pero les sugiero que dejen a la justicia que haga su trabajo y sigan uds haciendo su labor de esconderle al actual gobierno la maraña de corrupción que los envuelve y por la que uds, curiosamente, no piden una sola cabeza como hicieron y siguen haciendo conmigo cada vez que pueden. Soy inocente y lo demostraré. Confío que el juez de la causa no se deje amedrentar con este tipo de presiones que uds montan para dar pie a la persecución de fiscales manipulados desde arriba . Ellos también deberán responder por todos estos perjuicios y extralimitaciones. No lo duden.

Ya van 19 meses de gestión y el país cada vez se torna más ingobernable producto de la ineptitud e improvisación de su gobierno. O también eso es culpa " del gobierno anterior"?

Ojalá retomen la senda de la independencia y objetividad que un día tuvieron.

José Raúl Mulino Q.4-132-245