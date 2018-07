'Salir huyendo y después de ser extraditado, pretender anular el proceso, es un despropósito': Jerónimo Mejía

El magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, negó tres de las seis solicitudes de nulidad presentadas por el expresidente Ricardo Martinelli, dentro del proceso que le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública ( peculado).

La defensa alegó que no se había cumplido con el término de los 10 días que indica la ley, sobre la admisión de la cusa y también sobre la acumulación de expediente. Mejía indicó que ambas solicitudes de nulidad no se especificó en qué consistió el vicio de nulidad ni cuál fue el derecho infringido.

"Esa sola omisión hace que no exista un cargo de nulidad. Existe una afirmación, no un cargo. Eso correspondía a la defensa y no lo hizo", indicó el magistrado juez.

La defensa también señaló que se excedió el término de 10 días en relación a la acumulación de los expedientes. Mejía rechazó esa solicitud, por las mismas razones que la anterior: "El promotor de la nulidad no cumplió con la carga argumentativa que demuestre por qué esa supuesta irregularidad, que tampoco se explicó, tenía la capacidad de impedir el pleno ejercicio de sus derechos", señaló.

La tercera solicitud de nulidad rechazada es la relacionada con la supuesta falta de imputación. Mejía dijo no entender el planteamiento de la defensa, que alegó que a Martinelli se le debía notificar personalmente y que, al no haber estado presente, se violó el debido proceso, ya que -al supuestamente no tener condición de imputado- no debió ser declarado "en rebeldía" ni ordenarse su detención provisional.

"Los abogados pierden de vista el comportamiento del señor Martinelli Linares, como si ese comportamiento no tuviera ningún tipo de repercusión", mencionó Mejía.

El magistrado juez se refirió a una entrevista al programa Café de CNN en Español, transmitida el 4 de noviembre de 2015, en el que el expresidente manifestó claramente su intención de no regresar a Panamá y tener un equipo de abogados con amplios poderes para representarlo. Así mismo, está el cuadro aportado por el magistrado fiscal Harry Díaz, en el que se hace un desglose de todas las acciones realizadas por la defensa: solicitudes de copia, de nulidad, de archivo, de violación al debido proceso, entre otros, lo que demuestra "que la defensa se enteró de todo lo que acontecía en la Corte desde el inicio de la investigación".

Mejía agregó que "existen innumerables evidencias que el señor Martinelli renunció a ese derecho de defensa personal. Así lo demuestra su salida de Panamá, dejando a un amplio equipo de abogados para notificarse, porque él iba a realizar su agenda personal, que significaba gozar de la vida, y su agenda política, que era hacer oposición a [Juan Carlos] Varela. Eso se infiere de sus manifestaciones en CNN"

También recordó que Martinelli se fue voluntariamente de Panamá desde el 25 de enero de 2015, "a sabiendas de que había varios procesos penales, incluyendo el presente... Fue una decisión personal del señor Martinelli mantenerse fuera del alcance de la justicia panameña por casi tres años, siendo necesario extraditarlo".

Por tanto, Mejía consideró que "salir huyendo y después de ser extraditado, pretender anular el proceso, es un despropósito".

Martinelli llegó a las 8:45 a.m. la Corte Suprema de Justicia, escoltado y esposado desde El Renacer, donde cumple detención provisional desde que fue extraditado por Estados Unidos, hace tres semanas.

La audiencia oral y pública empezó a las 9:55 a.m. y es transmitida en directo por www.prensa.com.

El acto está en la fase de alegaciones previas. El pasado lunes, Mejía ordenó un receso hasta este miércoles, porque Martinelli tenía que realizarse un procedimiento médico ambulatorio el martes: la colocación de un holter o aparato que permite medir el ritmo cardíaco.

El pasado lunes, el magistrado fiscal Harry Díaz y los querellantes coadyuvantes solicitó a Mejía rechazar media docena de recursos de nulidad absoluta presentados por la defensa del exmandatario.

La defensa alega, entre otras cosas, que Martinelli ya fue investigado por estos delitos, por la Asamblea, entre los años 2011 y 2013. Igualmente, que tampoco se le puede responsabilizar por los delitos que habría cometido en el ejercicio del cargo, y que no se pidió autorización al Parlacen -organismo regional al que Martinelli perteneció hasta la semana pasada- para investigar a Martinelli.

En un escrito de acusación, presentado el 9 de octubre de 2015, Díaz pide una condena de 21 años de prisión, por la presunta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación o sustracción, y peculado de uso. Estos delitos se habrían cometido utilizando recursos y personal del Consejo de Seguridad Nacional, desde el año 2012 hasta mayo de 2014.

El magistrado fiscal presentará la declaración de 71 personas, incluyendo exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, así como víctimas de las interceptaciones no autorizadas.

Con información de Juan Manuel Díaz...

