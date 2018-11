Ricardo Martinelli es dado de alta del Santo Tomás y regresa a El Renacer

El expresidente Ricardo Martinelli fue trasladado la mañana de este martes al centro penitenciario El Renacer, desde el Hospital Santo Tomás, donde fue ingresado un día antes, luego de que presentara un cuadro de vómito.

Más temprano, el vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, había dicho que Martinelli sería sometido a varias evaluaciones y que incluso se encontraba recluido " en la unidad de [cuidados] intensivos, en el área de coronaria". Su esposa, la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, también dijo que la condición era delicada e incluso pidió la presencia de un sacerdote para que le impusiera los Santos Óleos. No obstante, en un comunicado divulgado por el Sistema Penitenciario la víspera de su ingreso al Santo Tomás, se indicaba que Martinelli se encontraba "estable", según el personal médico de esa entidad y de los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), que lo examinaron.

Hace unos 45 minutos conversé con el médico que atendía al ex presidente Martinelli, para coordinar la visita del sacerdote. Me informo que ellos podían coordinar visita del que atiende el hospital y así lo informe a los medios. Ahora me indican que fue trasladado al Renacer. pic.twitter.com/tuoERCA5pS