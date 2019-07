Tribunal ordena admitir querella presentada por Martinelli contra Planells y Ledezma

Una jueza de garantías ordenó este lunes 29 de julio la admisión de una querella por delitos contra el honor que interpuso el exmandatario Ricardo Martinelli contra Annette Planells y Mariela Ledezma, conductoras del programa radial Sal y Pimienta.

+ info Jueza niega archivar querellas de expresidente contra Ledezma y Planells

A la vez, negó la solicitud de imputarle cargos y decretar medidas cautelares contra Planells y Ledezma.

Planells explicó que durante la audiencia se vio la forma y no el fondo de la querella, pues "el Ministerio Público indicó que no hay delito", por lo que anteriormente había solicitado que no se admitiera la querella.

Agregó que la jueza explicó que en el sistema penal acusatorio si una denuncia cumple con los requisitos de forma se debe admitir y posteriormente debe decidirse si constituye o no delito.

Martinelli, quien enfrenta un juicio oral por el caso pinchazos, interpuso la querella por una serie de mensajes que emitieron Planells y Ledezma en la red social Twitter.