Estados Unidos presenta cargos contra abogado que trabajó en Mossack Fonseca

El abogado panameño Ramsés Owens Saad, los alemanes H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer y el estadounidense Richard Gaffey han sido acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y "otros delitos relacionados con los roles que jugaron en un esquema criminal llevada a cabo por décadas por la firma Mossack Fonseca (MF)", anunció este martes 4 de diciembre el Departamento de Justicia estadounidense.

La investigación se deriva de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma panameña.

Tres de los cuatro imputados se encuentran detenidos: Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, según una nota de prensa del Departamento de Justicia.

Owens -de 50 años de edad- permanece en Panamá "en libertad"; enfrenta cinco cargos, que conllevan una condena de hasta 70 años de prisión, según la acusación -desclasificada este martes- que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación de la fiscalía menciona 11 cargos; Owens está ligado a cinco de ellos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; fraude electrónico y conspiración a través de fraude electrónico; conspiración para evadir impuestos, y lavado de dinero. Owens, en conspiración con Brauer, habría cometido los hechos entre los años 2000 a 2017. En todo ese periodo -17 años- Owens asesoró a sus clientes de Mossack Fonseca sobre como evadir al Servicio Interno de Impuestos estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés).

Von Der Goltz, de 81 años de edad, era cliente de Owens en Guatemala. Aunque de nacionalidad alemana, residió en Estados Unidos, dado que su esposa es estadounidense. Fue detenido en Londres, el pasado lunes.

Gaffey, un contador estadounidense de 74 años de edad, fue detenido esta mañana en Medfield, Massachusetts. Mientras Brauer, que trabajó como genrente de inversiones en Mossfon Asset Management, S.A., afiliada a Mossack Fonseca, fue arrestado en París, Francia, el 15 de noviembre pasado.

