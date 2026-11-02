A prisión miembros de red que usaba drones para llevar drogas y armas a las cárceles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías imputó cargos por pandillerismo y ordenó la detención provisional de cinco presuntos miembros de una red criminal encargada de introducir armas y drogas con drones en el Complejo Penitenciario de La Joya.

En una audiencia, el juez valoró los elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos investigados y la concurrencia de riesgos procesales, entre ellos, el peligro para la comunidad, así como los antecedentes de sentencias condenatorias y procesos vigentes señalados durante la audiencia.

La red criminal fue desmantelada a través de la operación Corsario, realizada en el área de Las Garzas, Kuna Nega y en la provincia de Bocas del Toro. Según la investigación, la red operaba drones desde los que lanzaba drogas, armas y celulares a privados de libertad de las cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

Durante la diligencia judicial, previamente se legalizaron los controles de vigilancia y seguimiento, así como las diligencias relacionadas con redes sociales de uno de los imputados. También se legalizó la aprehensión de los investigados y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos, sustentada por el fiscal Félix Ortega.

Las aurtoridades han ubicado delulares, drogas y armas en las cárceles La Joya. Archivo

Antes de concluir la audiencia, dos de los defensores anunciaron recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para sustentar dicho recurso fue programada para el próximo 26 de noviembre, a las 2:00 p. m., en el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en el edificio Plaza Fortuna.

La investigación se inició en el año 2020, luego de que las autoridades detectaron el vuelo de drones sobre el Centro Penitenciario La Joya, desde donde se lanzaban drogas, celulares y armas de fuego a líderes de pandillas que están en prisión.

En los allanamientos realizados en Las Garzas, comunidad cercana al centro penitenciario, las autoridades ubicaron residencias desde las que presuntamente se preparaban los drones con su carga para luego arrojarla en los patios de las cárceles.

Decomisos en La Joyita. PN:

En noviembre de 2025, el Servicio Nacional de Fronteras desmanteló un grupo criminal que usaba drones para llevar drogas a las cárceles.

En esa ocasión, los aprehendidos fueron ubicados en un área cercana a los centros penitenciarios, desde donde operaban los drones con cargamentos de droga, que luego eran arrojados dentro de los penales.