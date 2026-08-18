Acuerdan devolver $261,000 sustraídos de la cuenta de la presentadora Iris De Arco, durante los carnavales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación se inició luego que la presentadora de televisión Iris De Arco presentó una denuncia por la sustracción de su celular durante la fiestas del Carnaval.

La presentadora de televisión Iris De Arco es la víctima de la banda que sustrajo $261,000 de una cuenta bancaria, luego de robarle su teléfono celular durante los últimos carnavales de Las Tablas.

Por este caso, hay 13 personas imputadas, quienes este martes 18 de agosto fueron imputadas por la presunta comisión de delitos financieros. No obstante, en la audiencia, las partes acordaron un método alterno de solución de conflictos.

En esta audiencia participó De Arco, acompañada de su abogado.

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2026, sábado de carnaval.

El fiscal Elías Murillo contó que, en un descuido, le quitaron el celular a De Arco y, utilizando el servicio de banca en línea, empezaron a transferir montos desde la cuenta de la presentadora en Metro Bank a cuentas en diferentes bancos, a nombre de terceras personas.

El fiscal contó que en las cuentas receptoras casi no había fondos propios —una tenía apenas 25 centavos— cuando empezaron a ser alimentadas con el dinero sustraído a De Arco.

Luego, los ahora imputados iban a los cajeros automáticos a retirar el efectivo.

Antes de que terminaran los carnavales, se habían realizado 160 transacciones, la mayoría en horas de la madrugada, contó el fiscal.

La audiencia de este martes inició a las 2:00 p.m. Los abogados defensores no se opusieron a la legalización de la aprehensión ni a la imputación de cargos. Pero, antes de discutir sobre la imposición de medidas cautelares personales, solicitaron un receso para conversar con Alfredo Vallarino, abogado de De Arco, a fin de explorar alternativas para evitar ir a juicio.

De los 13 imputados, 11 alcanzaron un acuerdo con la víctima. Dos quedaron en detención provisional, pero por otro caso.

Como parte del acuerdo, deben devolver el dinero sustraído. El problema es que ya se lo gastaron. En septiembre deben acudir a la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial, que fijará el plazo que tienen los imputados para restituir los fondos.