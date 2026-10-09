Aeronaval decomisa 1,513 paquetes de presunta droga al sur de Punta Burica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El operativo se desarrolló en aguas del Pacífico, frente a la provincia de Chiriquí.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dio a conocer que incautó 1,513 paquetes de presunta droga y aprehendió a tres hombres que viajaban en una embarcación tipo Go Fast al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

Según informó la entidad este jueves 8 de octubre, funcionarios aeronavales detectaron la embarcación mientras realizaban operaciones marítimas. La nave se desplazaba a gran velocidad y mantenía una actitud inusual, por lo que los agentes procedieron a interceptarla y asegurarla con sus tres tripulantes.

Tras la intercepción, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, la embarcación, los paquetes y los aprehendidos fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizaron las diligencias de registro y conteo.

eronaval incauta 1,513 paquetes de droga en una embarcación Go Fast. Foto/Cortesía

En lo que va de 2026, el Senan reporta la incautación de 58,847 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en 89 operaciones, como parte de sus acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.