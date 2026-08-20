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    Investigan

    Aeronave con cuatro personas a bordo realiza aterrizaje de emergencia en Darién

    La aeronave, que cubría un vuelo comercial entre Albrook y Jaqué, transportaba a cuatro personas. El piloto reportó una pérdida de revoluciones en el motor y realizó un aterrizaje de emergencia en Playa Muerto; todos los ocupantes resultaron ilesos.

    Katiuska Hernández
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    Aeronave con cuatro personas a bordo realiza aterrizaje de emergencia en Darién
    La aeronave HP-1969, modelo Cessna 206, realizó un aterrizaje de emergencia en el área de Playa Muerto, Darién. Cortesía AAC

    La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó que este jueves 20 de agosto, se registró un accidente con la aeronave HP-1969, modelo Cessna 206, la cual realizaba un vuelo comercial desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Jaqué, provincia de Darién, transportando a 4 personas a bordo.

    Durante el trayecto, el piloto reportó una pérdida de revoluciones en el motor, lo que obligó a ejecutar un aterrizaje de emergencia en el área de Playa Muerto y las 4 personas a bordo se encuentran ilesas.

    Aeronave con cuatro personas a bordo realiza aterrizaje de emergencia en Darién

    La AAC informó que activó los protocolos correspondientes y personal de la AAC y del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), se está desplazando en el helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A al lugar para brindar el apoyo necesario, en coordinación con los equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias.

    La Unidad de Investigación de Accidentes de la institución inició las indagaciones técnicas correspondientes para determinar las causas de este suceso, conforme a los procedimientos establecidos.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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