Aeronave con cuatro personas a bordo realiza aterrizaje de emergencia en Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aeronave, que cubría un vuelo comercial entre Albrook y Jaqué, transportaba a cuatro personas. El piloto reportó una pérdida de revoluciones en el motor y realizó un aterrizaje de emergencia en Playa Muerto; todos los ocupantes resultaron ilesos.

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó que este jueves 20 de agosto, se registró un accidente con la aeronave HP-1969, modelo Cessna 206, la cual realizaba un vuelo comercial desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Jaqué, provincia de Darién, transportando a 4 personas a bordo.

Durante el trayecto, el piloto reportó una pérdida de revoluciones en el motor, lo que obligó a ejecutar un aterrizaje de emergencia en el área de Playa Muerto y las 4 personas a bordo se encuentran ilesas.

La AAC informó que activó los protocolos correspondientes y personal de la AAC y del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), se está desplazando en el helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A al lugar para brindar el apoyo necesario, en coordinación con los equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias.

La Unidad de Investigación de Accidentes de la institución inició las indagaciones técnicas correspondientes para determinar las causas de este suceso, conforme a los procedimientos establecidos.