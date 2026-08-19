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    Aprehenden a 21 colombianos presuntamente vinculados a la minería ilegal en Darién

    Henry Cárdenas P.
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    Aprehenden a 21 colombianos presuntamente vinculados a la minería ilegal en Darién
    Las personas detenidas fueron llevadas antes las autoridades competentes. Cortesía

    El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó este miércoles 19 de agosto sobre la aprehensión de 21 ciudadanos colombianos por presuntamente estar vinculados a la minería ilegal en la provincia de Darién.

    De acuerdo con las autoridades, la acción se llevó a cabo en la cabecera del río Pito, donde fueron aprehendidas estas 21 personas. Según el Senafront, en el lugar se ubicaron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos utilizados en la minería ilegal.

    Las personas y los materiales decomisados serán llevados ante las autoridades correspondientes.

    Por otro lado, en otra operación, agentes del Senafront interceptaron una embarcación en el Pacífico panameño, en la que se ubicaron 71 paquetes con droga.

    En la embarcación viajaban tres ciudadanos panameños.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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