Aprehenden a un tercer reclutador de jóvenes para pelear en la guerra de Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público mantiene abiertas seis invrstigaciones relacionadas con el reclutamiento de jóvenes para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Otro hombre fue aprehendido por reclutar jóvenes panameños para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Con él ya son tres.

El hombre -cuyo nombre no ha sido divulgado- fue capturado el pasado domingo, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba al país. Este martes será conducido ante un juez de garantías, para la correspondiente legalización de la aprehensión e imputación de cargos.

La investigación revela que el aprehendido usaba la red social Tik Tok para contactar a jóvenes panameños a quienes supuestamente ofrecía dinero para participar en el conflicto bélico Rusia-Ucrania.

Denuncian que jóven chiricano fue reclutados bajo engañoas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.. EFE

El Ministerio Público ya logró la imputación de cargos y la detención provisional para dos personas por el delito de trata con la intención de explotación laboral. Se trata de Mario Brooks y Efraín Almengor. Ambos reclutaban también a través de las redes sociales.

Brooks y Almengor se mantienen detenidos provisionalmente en espera que el Ministerio Público concluya la investigaciones.

El canciller Javier Martínez Acha calculó la semana pasada que hay una veintena de panameños en las tropas rusas y unos 10 en las de Ucrania. Por lo menos hay un panameño fallecido.