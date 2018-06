Se reanuda la audiencia de acusación a Ricardo Martinelli, por espionaje desde el Consejo de Seguridad

El expresidente Ricardo Martinelli compareció este miércoles 27 de junio, por cuarta ocasión, ante el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, dentro del proceso que le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública ( peculado).

A las 7:35 a.m., Martinelli fue trasladado esposado y escoltado desde el centro penitenciario El Renacer, donde se encuentra detenido provisionalmente desde que llegó a Panamá, extraditado de Estados Unidos. Llegó a la Corte a las 8:05 a.m. Ingresó a la sala sosteniendo el libro La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Como lo ha hecho en otras ocasiones, ingresó a gritos: "soy un perseguido político"; "me están violando todos mis derechos".

La audiencia oral y pública fue solicitada por el magistrado fiscal Harry Díaz, para formular la acusación con el todavía diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El acto estaba programado para las 9:00 a.m., pero finalmente inició a las 9:46 a.m.

Mejía limitó la participación de cada interviniente a 10 minutos.

Sidney Sittón, abogado de Martinelli, se refirió sobre un incidente de objeción presentado el 19 de octubre de 2015, por Rogelio Cruz -entonces también abogado de la defensa-, en el que se alega que Martinelli -según la defensa- es procesado sin la debida imputación. La objeción fue presentada 10 días después que el magistrado fiscal presentara un escrito en el que solicita 21 años de prisión para el expresidente.

Según Sittón, a su cliente se le han violado sus derechos humanos y citó varias convenciones internacionales para respaldar sus argumentos. "Es el único procesado en la República de Panamá que no ha sido imputado... Nunca me sentiré orgulloso de ver que a mis peores enemigos se le conculquen sus garantías y sus derechos", dijo Sittón.

El magistrado fiscal Díaz, así como varios abogados querellantes coadyuvantes, pidieron que el incidente fuera rechazado de plazo, solicitaron que el incidente de objeción sea rechazado, ya que la defensa se contradice en sus propios argumentos.

Pero Ángel Álvarez, quien representa a cinco víctimas -Yadira Pino, Yassir Purcait, Miguel Antonio Bernal, Zulay Rodríguez y Álvaro Testa-, dijo no compartir la posición del magistrado fiscal, aunque dijo que no lo recusará. "No comparto la opinión vertida aquí, que debamos omitir la imputación", indicó.

Se quejó porque se le notificó de la admisión de la querella el 7 de octubre de 2015, y al día siguiente, el fiscal cerró la etapa de investigación. Pidió que la causa sea devuelta a la fase preparatoria, "para evitar nulidades".

Lo que dijo Álvarez no fue del agrado de uno de sus representados, el exdiputado Purcait.

No estoy de acuerdo con la posición de mi abogado Ángel Alvarez. Su posición no me representa. Estaré tomando medidas en las próximas horas — Yassir Purcait (@yassirpurcait) 27 de junio de 2018

Luego de escuchar estas intervenciones, Mejía declaró un receso, que se extenderá hasta las 2:00 p.m.

Carlos Herrera, también abogado querellante coadyuvante, dijo a los periodistas que la solicitud de su colega Álvarez debería ser rechazada por Mejía, y que -a su modo de ver- lo actuado por Álvarez va en detrimento de sus propios representados.

Herrera y Balbina Herrera contaron que fueron testigos de cómo Martinelli felicitó a Álvarez por su intervención.

Mientras la parte acusadora intervenía, Martinelli leía el libro de Eslava Galán. Repartidos en la sala se encontraban sus familiares y copartidarios: su esposa, su hija y su yerno, así como Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en el pasado gobierno.

LO QUE DICE LA ACUSACIÓN DEL MAGISTRADO FISCAL

En un escrito de acusación, presentado el 9 de octubre de 2015, Díaz pide una condena de 21 años de prisión, por la presunta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación o sustracción, y peculado de uso. Estos delitos se habrían cometido utilizando recursos y personal del Consejo de Seguridad Nacional, desde el año 2012 hasta mayo de 2014.

" Para las actividades ilícitas, violatorias de los derechos humanos de un número plural de ciudadanos panameños, se estableció por parte del expresidente de la República y hoy diputado del Parlacen, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho, y a través de este aparato de poder se daban las instrucciones para que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin amparado de orden judicial, realizaron interceptaciones de las comunicaciones electrónicas, en sus distintas modalidades, vigilancia y seguimiento de personas, las causales denominadas objetivos, ciudadanos éstos que pertenecían a distintos grupos", señala Díaz en su escrito de acusación.

Díaz presentará la declaración de 71 personas, incluyendo exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, así como víctimas de las interceptaciones no autorizadas.

Carlos Carrillo, abogado del expresidente, dice que la defensa presentará otros recursos, entre los que mencionó unos amparos de garantías constitucionales. También se quejó porque el pleno de la Corte negó dos habeas corpus a favor de su defendido, sin mencionar que la revisión de la medida cautelar fue atendida por el pleno, en una audiencia celebrada la semana pasada.

"A Martinelli no se le puede negar el derecho a defenderse", dijo Carrillo al momento de ingresar a la sala.

En la audiencia celebrada el pasado lunes, Mejía ya hizo un llamado de atención al equipo legal que defiende al exmandatario.

"Creo que la defensa tiene un papel importante en ser un auxiliar de la justicia, defender con vehemencia, defender con lo que le permita la ley, pero no constituirse en un posible obstáculo a la tramitación viable de una causa y explicarle a los clientes los actos en que sea necesario”, indicó.

