NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades panameñas incautaron 2,560 paquetes de droga y arrestaron a tres hombres durante un operativo realizado en la costa del Pacífico de Panamá, informó este martes el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las autoridades no precisaron el tipo de droga ni el peso total del alijo, aunque los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilogramo cada uno y la más traficada en Panamá es la cocaína.

La droga fue incautada en “una embarcación de bajo perfil (LPV)” tripulada por los tres sospechosos, de los que el Senan no dio información, aunque si exhibió el cargamento y a los detenidos, que aparecen de espaldas, en una foto difundida en sus redes.

🇵🇦 🚨 CONTUNDENTE GOLPE AL NARCOTRÁFICO



La #Aeronaval y @pgn_panama aseguraron 2,560 paquetes de presunta droga y aprehendieron a tres masculinos al sur de Punta Burica, Chiriquí.



Bajo el #PlanFirmeza, seguimos protegiendo a Panamá.#FuerzaAeronaval pic.twitter.com/Ok5oye5cNi — Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (@aeronavalpanama) November 3, 2026

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los operativos en todo el territorio.

Por su posición geográfica e infraestructura logística, el país centroamericano sigue siendo un punto estratégico para las rutas del narcotráfico internacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.