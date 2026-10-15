Cae empresario por presunto blanqueo en Colón vinculado al caso del exalcalde Alex Lee

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación apunta al manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, que habría causado una lesión patrimonial de $565 mil. El exalcalde y otras tres personas también están vinculados al proceso.

Un empresario fue capturado en la provincia de Colón por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales, dentro de la Operación Litus Ultra, que investiga el manejo de fondos públicos de la Junta Comunal de Barrio Sur, caso por el que también se investiga al exalcalde Alex Lee.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, a través de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con unidades de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizó diligencias en la residencia del empresario, donde ubicó documentos y equipos tecnológicos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Cae empresario de Colón por presunto blanqueo. MP

De acuerdo con la información oficial, el caso guarda relación con el uso y manejo de recursos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), que habría ocasionado una lesión patrimonial de $565,473.43, según un informe de la Contraloría General de la República.

El exalcalde entre los vinculados

Por esta misma causa penal, otras cuatro personas están vinculadas al proceso, entre ellas el exalcalde de Colón, quien figura como imputado.

Lee es investigado también por la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado y manejo irregular de fondos públicos asignados a la Junta Comunal de Barrio Sur, por lo que se encuentra bajo detención provisional y fue trasladado junto a otros exfuncionarios a una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la isla de Coiba, una medida que ha sido cuestionada por su defensa mediante recursos legales.

Cae empresario de Colón por presunto blanqueo. MP

El empresario aprehendido será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes.

La investigación busca esclarecer las presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos públicos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La PGN reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales, en apego a la Constitución y las leyes.