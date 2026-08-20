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    Seguridad

    Cae pandilla: desmantelan presunto grupo criminal vinculado a homicidios, robos y narcotráfico

    La Procuraduría General de la Nación capturó a cinco presuntos integrantes de una pandilla que imponía el terror en el sector de Santa Eduviges en Tocumen.

    Martha Vanessa Concepción
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    Cae pandilla: desmantelan presunto grupo criminal vinculado a homicidios, robos y narcotráfico
    Capturan a cinco presuntos integrantes de una pandilla en Santa Eduviges en la “Operación Combate 2”. PGN

    Cinco personas requeridas por el presunto delito de pandillerismo fueron capturadas este jueves por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo) de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional en medio de la “Operación Combate 2”.

    El despliegue policial y judicial tuvo lugar en distintos puntos estratégicos del sector de Santa Eduviges en el corregimiento de Tocumen.

    Según los informes oficiales de la fiscalía, este grupo criminal reconocido como BGD mantenía un estricto control territorial en la zona, sembrando el temor entre los residentes.

    Durante las diligencias, se decomisó dinero en efectivo, un arma de fuego, municiones y otros indicios.

    La Policía informó que a la fecha, 30 presuntos miembros de la organización han sido detenidos, entre ellos quien es señalado presuntamente como uno de sus principales cabecillas, Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, recientemente extraditado desde España mediante coordinación con INTERPOL Panamá.

    A los sospechosos se les vincula directamente con una cadena de delitos graves, entre los que destacan homicidios, actividades relacionadas con el tráfico de drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

    Tres años de seguimiento

    De acuerdo a la PGN esta intervención corresponde a la segunda fase de una estrategia sostenida contra la delincuencia en el área.

    Las investigaciones que dieron origen a este operativo técnico-policial comenzaron el 6 de marzo de 2023, tras acumularse indicios sólidos sobre la existencia y operación de dicha pandilla en Tocumen.

    En las próximas horas, los cinco aprehendidos serán puestos a disposición de un Tribunal de Garantías. Durante la audiencia de control, la Fiscalía solicitará la legalización de las capturas, formulará la imputación de cargos y pedirá la aplicación de las medidas cautelares correspondientes dada la gravedad de los delitos.

    Las autoridades no descartan nuevas detenciones a medida que avancen las diligencias en el sector.

    Martha Vanessa Concepción

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