Caen 11 personas tras vaciar $276,000 de una cuenta bancaria usando un celular hurtado en los carnavales de Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Metropolitana desmantela una presunta red criminal en la ‘Operación Cenit’ mediante allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Once personas vinculadas a un presunto fraude financiero y blanqueo de capitales fueron capturadas este lunes por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en medio de la “Operación Cenit” de manera simultánea en Panamá, Panamá Oeste y Colón.

El caso penal inició el pasado 14 de febrero de 2026, en pleno Día de San Valentín, durante las festividades del Carnaval. La víctima se encontraba en el Parque Porras de Las Tablas cuando le sustrajeron su dispositivo móvil.

Según la denuncia formal, los criminales lograron vulnerar los sistemas de seguridad del aparato para acceder a su banca en línea. En cuestión de horas, realizaron múltiples transferencias no autorizadas hasta vaciar la suma de $276,000 de la cuenta bancaria de la víctima.

Accedieron a la cuenta bancaria a través del teléfono celular. LP /Archivo

Ante la gravedad del perjuicio económico, la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana coordinó una serie de allanamientos y registros simultáneos.

Los operativos se concentraron de forma estratégica en diversos sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, logrando la aprehensión de los sospechosos y la recolección de indicios tecnológicos vinculados al fraude, informó el Ministerio Público.

Los detenidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de Garantías y enfrentarían cargos por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.

En tanto, las autoridades alertan a la ciudadanía sobre la importancia de proteger las credenciales bancarias y bloquear los accesos digitales de forma inmediata en caso de pérdida o robo de teléfonos móviles.