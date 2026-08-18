Panamá, 18 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 18 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Capturan a presunto conductor que se dio a la fuga tras atropello fatal

    El sospechoso fue ubicado en Pacora tras una labor de inteligencia de unidades policiales.

    Martha Vanessa Concepción
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Capturan a presunto conductor que se dio a la fuga tras atropello fatal
    Ubican al presunto auto involucrado en atropello fatal en Felipillo. PN

    El vehículo presuntamente involucrado en un accidente de tránsito que dejó una víctima fatal en el sector de Felipillo, y el presunto conductor, fueron ubicados tras una labor de inteligencia, informó la Policía Nacional.

    De acuerdo con las autoridades, el hecho de tránsito ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto y este lunes, las acciones investigativas desarrolladas en el corregimiento de Pacora permitieron localizar el automóvil, que se encontraba estacionado frente a una residencia y presentaba daños visibles que serían compatibles con el atropello.

    Capturan a presunto conductor que se dio a la fuga tras atropello fatal
    Capturan a presunto conductor que se dio a la fuga tras atropello fatal. PN

    Tras el hecho, la víctima quedó tendida sobre la vía mientras el conductor involucrado abandonó la escena. Al lugar acudieron paramédicos, quienes determinaron que la persona había fallecido.

    El sospechoso y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

    Peritos de tránsito trabajan en la recopilación de evidencias y la reconstrucción de las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

    La investigación se desarrolla por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, mientras las autoridades judiciales determinan las responsabilidades que correspondan.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 15:05 Mourinho: ‘Emocionalmente, es más bonito que la primera vez que vine’ Leer más
    • 14:43 Las hermanas Williams caen con honor en su regreso al dobles cuatro años después Leer más
    • 14:21 Capturan a presunto conductor que se dio a la fuga tras atropello fatal Leer más
    • 13:40 Contraloría prevé devolver sin refrendo la adenda al contrato de laptops del Meduca Leer más
    • 13:15 Una oportunidad para el nuevo ministro de Educación Leer más
    • 13:14 Café con La Prensa: los retos de la movilidad urbana en Panamá Leer más
    • 13:00 Para sanar el mercado local hay que valorar el trabajo ajeno Leer más
    • 12:50 Panamá necesita otros liderazgos Leer más
    • 05:02 Prima de antigüedad: la deuda millonaria del Estado que crece sin orden ni control  Leer más
    • 05:01 Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos respiratorios Leer más