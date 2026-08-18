NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sospechoso fue ubicado en Pacora tras una labor de inteligencia de unidades policiales.

El vehículo presuntamente involucrado en un accidente de tránsito que dejó una víctima fatal en el sector de Felipillo, y el presunto conductor, fueron ubicados tras una labor de inteligencia, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el hecho de tránsito ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto y este lunes, las acciones investigativas desarrolladas en el corregimiento de Pacora permitieron localizar el automóvil, que se encontraba estacionado frente a una residencia y presentaba daños visibles que serían compatibles con el atropello.

Capturan a presunto conductor que se dio a la fuga tras atropello fatal. PN

Tras el hecho, la víctima quedó tendida sobre la vía mientras el conductor involucrado abandonó la escena. Al lugar acudieron paramédicos, quienes determinaron que la persona había fallecido.

El sospechoso y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

Peritos de tránsito trabajan en la recopilación de evidencias y la reconstrucción de las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La investigación se desarrolla por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, mientras las autoridades judiciales determinan las responsabilidades que correspondan.