La carta de Martinelli en la que pide 'juzgar' al magistrado Mejía

El expresidente Ricardo Martinelli, recluido en El Renacer por el caso de los pinchazos, sugirió al diputado del Molirena, Miguel Fanovich - en un intercambio de correspondencia que supuestamente habría firmado- que se debería juzgar al magistrado Jerónimo Mejía.

Mejía es en la actualidad el juez de Garantías en el proceso que se le sigue al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia.

"Hay que juzgar a Mejía y ganar la Asamblea", escribió Martinelli en una carta que envió a Fanovich.

El diputado confirmó la nota que desde la noche del miércoles circuló por las redes sociales. Dijo, incluso, que asistió a la audiencia del miércoles.

"Yo no le puse importancia a eso, porque Mejía está haciendo tiempo extra", dijo Fanovich a Radio Panamá, en referencia a que al magistrado se le venció su periodo el pasado 31 de diciembre, pero que sigue en el puesto debido que aún no ha sido designado y ratificado su reemplazo.

"Han hecho una alharaca con esta carta... en realidad no le veo nada malo a esta carta", agregó el diputado.

Vea: La polémica carta

'NO ES LA LETRA DE RICARDO MARTINELLI'

Marta Linares de Martinelli, por su parte, aseguró que esa no es la letra de su esposo y podría ser un montaje.

"Acabo de hablar con Ricardo Martinelli y me dice que esa nota que salió es totalmente falta. Esa no es su letra. No podemos remitir a un perito. Esa nota no es cierta. Basta ya de estar haciendo jugadas sucias", dijo.

El abogado de Martinelli, Ronier Ortíz informó que le preguntó a su cliente si había firmado esa carta. "Él [Martinelli] dice que esa no es su carta, no es su letra", dijo.