César Caicedo desiste de revisar su detención

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La defensa de César Caicedo, imputado por presuntamente conspirar para traficar drogas, retiró su solicitud para que se revisaran las medidas cautelares; por lo tanto, permanecerá en detención povisional.

Este miércoles 14 de octubre tenía que celebrarse una audiencia a favor de Caicedo, quien está detenido desde el pasado 28 de septiembre por orden del Tribunal Superior de Apelaciones.

La audiencia estaba prevista para las 3:30 p.m., pero Javier Franco, abogado de Caicedo, desistió de presentar sus argumentos ante la juez de garantías.

Más temprano, la juez KerineJaén ordenó que un representante de la Dirección del Sistema Penitenciario compareciera a una audiencia de afectación de derechos el próximo viernes.

En ella se debatirán posibles violaciones a las garantías fundamentales de Caicedo, quien fue trasladado al penal de la isla de Coiba a pesar de estar convaleciente de una intervención quirúrgica.

La decisión de la juez se produjo luego de que Franco asegurara que, desde el pasado 28 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Apelaciones ordenó que Caicedo fuera enviado a un centro penitenciario, no ha podido tener contacto con él.

En la Operación Nodriza se decomisaron vehículos y armas de fuego. LP/Elysée Fernández

Franco dijo desconocer en qué momento su cliente fue trasladado a Coiba y devuelto al Hospital Santo Tomás, luego de que su condición de salud se deteriorara.

Caicedo, quien ahora se encuentra detenido en una celda de la Policía en Ancón, fue intervenido por una afección estomacal en septiembre pasado.

Antes estuvo en el Hospital San Fernando.

La juez estimó que es necesario que la Dirección del Sistema Penitenciario certifique cuándo se realizaron los traslados de Caicedo y si existe alguna disposición que impida las visitas de su abogado.

Caicedo, aprehendido en la operación Nodriza, se encuentra imputado por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. La Fiscalía de Drogas lo señala como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Arraiján y otras áreas de Panamá Oeste.

1 En la operación Nodriza se decomisaron dos toneladas de drogas. 2 Durante la investigación la policía realizó unas 10 diligencias de vigilancia y seguimiento. 3 A César Caicedo se le atribuye ser el cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas.

Por este caso hay otras cinco personas imputadas que se encuentran detenidas provisionalmente. Según la investigación de la fiscalía, a esta red criminal se le decomisaron cerca de dos toneladas de drogas, que en su mayoría eran introducidas desde Colombia por las costas de Panamá Oeste.

De acuerdo con las pesquisas, este grupo realizaba reuniones en diversos puntos de Arraiján y La Chorrera para coordinar la recepción y el traslado de la droga.

Caicedo es padre de Dayra Caicedo, una joven universitaria que fue secuestrada en 2025 y abandonada en una gasolinera en el sector de Burunga, Arraiján, sin sufrir daños.