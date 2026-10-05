César Caicedo regresa al hospital: es trasladado de Coiba al Santo Tomás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Del hospital a la cárcel y de la cárcel al hospital: así ha sido la última semana para César Caicedo, uno de los detenidos en la operación antinarcóticos Nodriza.

Para entender mejor este periplo, hay que destacar que Caicedo tiene 10 meses en detención provisional: su aprehensión ocurrió el 4 de diciembre de 2026. No obstante, los últimos cuatro meses estuvo recluido en un hospital privado, porque su abogado alegó problemas de salud.

Esa situación dio un giro la semana pasada.

El lunes 28 de septiembre, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de depósito hospitalario que Caicedo cumplía en la Hospital San Fernando y ordenó su traslado a un penal por considerar que su estado de salud era estable y podía ser atendido por personal médico del Sistema Penitenciario.

Al día siguiente, martes, fue trasladado a la base que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) opera en la isla de Coiba, en donde permanecen 29 de los reos considerados de alta peligrosidad.

En la operación de Nodriza la fiscalía decomisó varios autos de lujo.

Pero el pasado domingo, Caicedo debió ser trasladado por el personal del Senan hasta el Hospital Santo Tomás por presuntamente sufrir una recaída en su estado de salud.

Los abogados de Caicedo solicitan que a su defendido se le conceda una medida de depósito domiciliario y la aplicación de un localizador (o brazalete electrónico), a fin de que pueda recuperarse de sus dolencias y que las autoridades tengan certeza de su ubicación en todo momento.

La semana pasada, durante la audiencia realizada ante el Tribunal de Apelaciones, el abogado Eliécer Pliscett alegó que Caicedo se encontraba convaleciente de una intervención quirúrgica y que los médicos le habían ordenado una dieta especial y un monitoreo constante de su estado.

La fiscalía se ha opuesto a la detención hospitalaria de Caicedo.

El fiscal de drogas William Granados solicitó la detención provisional de Caicedo. Captura de pantalla.

Caicedo se mantuvo con una medida de depósito hospitalario desde el pasado 20 de mayo y en este lapso estuvo en los hospitales Santo Tomás, Brisas del Golf y San Fernando.

La versión de la fiscalía

El fiscal de drogas, William Granados, ha señalado que Caicedo ha estado evadiendo la decisión de los tribunales que le concedieron depósito domiciliario temporal a cambio de que regresara a prisión en cuanto se recuperara de sus padecimientos de salud.

Granados detalló que Caicedo fue vinculado a por lo menos cuatro eventos relacionados con decomisos de drogas en el área de Panamá Oeste.

Por la seriedad de estos señalamientos, ya fue imputado por un juez de garantías.

1 Caicedo estuvo en retención hospitalaria durante cuatro meses. 2 En la operación Nodriza la Fiscalía de Drogas decomsió dos toneladas de drogas. 3 Un total de ocho personas fueron aprehendidas durante los allanamientos realizados en Panamá Oeste. 4 En la operación se decomisaron varias propiedades y autos de lujo.

Según la fiscalía, el grupo ligado a Caicedo usaba embarcaciones para movilizar drogas que posteriormente eran escondidas en residencias del distrito de Arraiján (Panamá Oeste) y luego las introducían en vehículos modificados para sacarlas posteriormente del país.

Por este caso, se ordenó la detención preventiva de otras cinco personas, a quienes se les vincula con dicha red de tráfico de drogas y mantienen algún grado de parentesco.