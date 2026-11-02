Coco Parque sigue abierto, pero disputa legal por la demolición se mantiene en los tribunales

Un juez civil acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por Belvedere Park contra la resolución que ordenó demoler la estructura que bloqueaba la servidumbre de acceso a Coco Parque, en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco.

Fuentes vinculadas al proceso explicaron que el recurso fue presentado bajo el argumento de que la notificación de la demolición no se realizó conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, aclararon que la admisión del amparo no deja sin efecto la resolución expedida por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, que ordenó remover la estructura.

También señalaron que Coco Parque permanece abierto al público, debido a que no existe una notificación judicial que ordene restringir el acceso al área. Se trata, explicaron, de un aspecto del proceso judicial que aún está en discusión.

La controversia también incluye un segundo amparo de garantías constitucionales y una advertencia de ilegalidad que se encuentran en trámite ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la recuperación del acceso al Coco Parque, residentes y visitantes empezaron a utilizar este espacio verde. Foto: LP/ Anel Asprilla

La disputa por el acceso al parque

El pasado 20 de abril fue demolida la estructura que impedía el acceso a Coco Parque. La representante de San Francisco, Serena Vamvas, informó entonces que la acción se ejecutó con base en una resolución firmada por Mizrachi y respaldada por informes técnicos de la Alcaldía de Panamá y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Coco Parque es un terreno público de aproximadamente 1.3 hectáreas, ubicado en Coco del Mar, que durante más de 20 años permaneció sin un acceso peatonal libre y permanente para la comunidad.

En la servidumbre de acceso se había construido la garita de seguridad del edificio residencial Belvedere Park, lo que restringió el paso hacia el parque y dio lugar a reclamos de residentes del corregimiento. Según la Junta Comunal de San Francisco, el inmueble tenía una concesión sobre una porción del espacio público, que venció en 2023.