Conceden trabajo comunitario a Raúl de Saint Malo, pero la Fiscalía apela

El Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Héctor Zarzavilla Pérez, otorgó trabajo comunitario a Raúl de Saint Malo, quien cumple una condena de 60 meses de prisión por lavado de dinero por el escándalo de Odebrecht.

La Fiscalía Especial Anticorrupción apeló a esa decisión, que fue adoptada este viernes 14 de agosto.

En la audiencia, el juez accedió a sustituirle la pena de prisión por trabajo comunitario en el Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en el corregimiento de Calidonia.

El juez consideró que De Saint Malo “cumplía todos los requisitos para sustituirle la pena de prisión”, señala un comunicado del Órgano Judicial.

Juez de Cumplimento otorga trabajo conunitario a Raúl De Saint Malo por delito de Blanqueo de Capitales, Fiscalía Anticorrupción apeló esta decisión y se programó audiencia para el 21 de agosto. pic.twitter.com/kFSKEqwqM6 — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) August 14, 2020

De Saint Malo deberá, conforme decidió el juez, realizar las labores en el Departamento de Servicios Generales del referido centro de saludtodos los jueves de cada semana, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 pm. El cargo: ayudante general.

Tendrá que cumplir con estas tareas hasta que cumpla el término de su condena de 60 meses de prisión, producto de un acuerdo de colaboración eficaz pactado con la fiscalía y validado por el juez Duodécimo Penal, Óscar Carrasquilla.

Además, el juez le advirtió que debe cumplir con las siguientes condiciones: no salir del país, buen comportamiento, no portar armas de fuego, no consumir bebidas alcohólicas ni drogas y reportarse los días 14 de cada mes en el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Panamá.

Su abogada, Dicxiana Lorena Acosta, presentó durante el proceso un certificado de buena conducta, la certificación de la evaluación por parte de la Dirección General del Sistema Penitenciario, un visto bueno por parte del Centro de Salud Emiliano Ponce, y una carta de la esposa De Saint Malo, que se ofreció como “oferente domiciliario y garante económico”.

Juez de Cumplimiento otorga trabajo comunitario a sancionado por blanqueo de capitales en caso Odebrecht (Leer más https://t.co/48JEayLBDv ) #OJInforma ⚖ pic.twitter.com/DEqxnJm2Ty — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) August 14, 2020

Durante la audiencia, la fiscal Anilú Batista Carles anunció que presentará el recurso de apelación. La audiencia para decidir este recurso será el próximo 21 de agosto, a las 3:30 p.m., en el Tribunal Superior de Apelaciones.

No es la primera vez que de Saint Malo insiste que le cambien la condena en prisión por trabajo comunitario. En octubre de 2019, fue beneficiado con una medida de trabajo comunitario en la junta comunal de Ancón, luego de que su defensa solicitara al Tribunal de Cumplimiento, dirigido por la jueza Irma Arosemena, el cambio de medida cautelar.

Pero la medida fue revocada en noviembre, por el Tribunal Superior de Apelaciones.

Según la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, De Saint Malo reconoció que por instrucciones de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– efectuó pagos para la compra de un helicóptero que posteriormente fue aprehendido bajo sospecha de haber sido adquirido con dinero ilícito.