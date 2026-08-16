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    Conmutan pena

    Condenan a exrepresentante de Santa Ana Jair Martínez por peculado, pero no irá a prisión

    Su pena fue conmutada por una multa de $1,000.

    Martha Vanessa Concepción
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    Condenan a exrepresentante de Santa Ana Jair Martínez por peculado, pero no irá a prisión
    Jair Martínez, exrepresentante.

    El Tribunal de Juicio Oral declaró penalmente responsable al exrepresentante del corregimiento de Santa Ana, Jair Basilio Martínez Vega, por el delito de peculado de uso, imponiéndole una sentencia de 48 meses de prisión.

    Sin embargo, debido a su condición de ser la primera vez que es sentenciado por un delito, los magistrados determinaron reemplazar la pena de cárcel por un pago de 500 días-multa, calculado a razón de $2 diarios, lo que sitúa la sanción monetaria definitiva en $1,000.

    De acuerdo al informe, los hechos que originaron la investigación, liderada por la Sección Segunda de Investigación y Juicio Oral de la Fiscalía Anticorrupción, se remontan al año 2021 durante su gestión comunal.

    Condenan a exrepresentante de Santa Ana Jair Martínez por peculado, pero no irá a prisión
    Sentencia. Órgano Judicial.

    El tribunal señaló, mediante un veredicto unánime dictado el 31 de julio de 2026 y cuya lectura formal de sentencia se concretó este 14 de agosto, que Martínez utilizó $500 de los fondos de la Junta Comunal de Santa Ana para pagar los servicios de un contador privado que realizaba trabajos específicos en beneficio de una empresa vinculada al propio exfuncionario.

    A pesar de que el desembolso económico le evita una reclusión en un centro penitenciario, la pena accesoria ordenada por el tribunal, dictamina su inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas por un periodo de cuatro años (48 meses), una vez quede formalmente saldada la pena principal.

    Martha Vanessa Concepción

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