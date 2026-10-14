Condenan a los exagentes William Pittí y Ronny Rodríguez a seis años de prisión por la pérdida de la máquina pinchadora

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a seis años de prisión a los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Ronny Rodríguez y William Pittí, por la pérdida de equipos usados en la interceptación no autorizada de las comunicaciones privadas durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Fuentes judiciales confirmaron que la juez Águeda Rentería emitió una sentencia condenatoria contra Pittí y Rodríguez por el delito de peculado, tras considerar que ambos tienen un grado de responsabilidad en la perdida de los equipos que estaban asignados en esa época en el CSN.

Rodríguez y Pittí, que estuvieron prófugos por 12 años, se entregaron el pasado 26 de marzo. Desde entonces, permanecen detenidos provisionalmente en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

En la audiencia celebrada el pasado 24 de abril, el fiscal anticorrupción Javier Cuadra alegó que Rodríguez y Pittí, como agentes de la Dirección de Inteligencia del CSN, tenían a su cargo el manejo y la custodia de los equipos y, por ende, debían conocer el destino final de estos cuando acabó el mandato de Martinelli, el 30 de junio de 2014.

Instalaciones del Consejo de Seguridad en Quarry Heights. Archivo. Crédito - LP

También durante su alegato, Cuadra planteó que el equipo fue adquirido por el CSN a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), en el año 2010, por casi $13.4 millones.

Los equipos estaban en el Edificio 150 del CSN, ubicado Quarry Heights, Ancón, en una habitación de acceso restringido. Rodríguez y Pittí estaban en el pequeño grupo de agentes autorizado a ingresar a esa oficina.

Varios agentes del CSN declararon que Pittí y Rodríguez tenían tarjetas magnéticas con las que abrían las puertas de la oficina en donde estaban los equipos y que ningún otro funcionario tenía autorización para ingresar al sitio.

También la fiscalía logró la declaración de la exdirectora de informática de CSN, Iris del Carmen Rodríguez, quien explicó que el sistema manejado por Pittí y Rodríguez tenía un cableado diferente al resto de los equipos que operaban los demás funcionarios.

1 William Pittí y Ronny Rodríguez estuvieron prófugos por 12 años. 2 El equipo de las escuchas telefónicas tenía un valor de $13.4 millones. 3 El equipo se utilizó para escuchas telefónicas a 150 personas.

A su vez, la fiscalía presentó la declaración de Elvis Muñoz, también exfuncionarios del CSN, quien que los equipos servían para la geolocalización de personas e intervención de computadoras. Reiteró que todo era manejado por ambos procesados desde el Edificio 150.

Por este caso fue condenado a 10 años de prisión el exdirector del Fondos de Inversión Social (FISO) Giacomo Tamburelli (ya fallecido), mientras que el exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, fue condenado en primera instancia, pero luego la Sala Penal de la Corte revocó esa decisión y lo absolvió de los cargos.

En diciembre de 2014, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Didier y Guillermo, pero no fue sino hasta el pasado 26 de marzo cuando se entregaron a las autoridades y accedieron a presentarse a juicio.

El juzgado también debe definir la inocencia o culpabilidad de ambos por una acusación de escuchas telefónicas ilegales con esos equipos en perjuicio de 150 personas.

La investigación abarcó una multiplicidad de diligencias que incluyeron inspecciones a las instalaciones del CSN y la verificación de la compra de los equipos.

Pittí y Rodríguez también tienen pendiente una fallo de ese mismo juzgado relacionado con escuchas telefónicas ilegales realizadas entre 2019-22014.