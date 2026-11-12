NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional seguirán dentro de las cárceles. Así los confirmó su director junto al ministrio de Seguridad. Ambos estuvieron este jueves 12 de noviembre en la provincia de Chiriquí.

La renuncia de Chanan Singh como director del Sistema Penitenciario volvió a poner sobre la mesa una disputa que lleva años sin resolverse: el papel de la Policía Nacional en las cárceles y quién ejerce el control de los centros penitenciarios.

Un día después de que Singh anunciara su salida del cargo y cuestionara que los agentes policiales permanezcan dentro de los pabellones de La Joyita, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, defendió la continuidad de la Policía en los centros penitenciarios y reconoció que existen agentes policiales, custodios y funcionarios penitenciarios que colaboran con los privados de libertad para introducir artículos prohibidos.

“¿Que hay policías que colaboran con esto? Sí. ¿Que hay custodios penitenciarios que lo hacen? Claro que sí. ¿Que hay funcionarios del sistema penitenciario que también colaboran con estos detenidos? Claro que sí”, manifestó Ábrego, al referirse a la realidad de las cárceles, donde suelen decomisarse armas, celulares, chips, televisores, licor y otros artículos.

El ministro restó novedad a los señalamientos del exdirector: “Descubrió que el agua moja”.

Según Ábrego, la Policía ha tenido que asumir funciones de custodia en la mayoría de los centros penitenciarios durante los últimos 18 años, pese a que la normativa contemplaba que su participación fuera temporal.

“En 18 años la ley no ha podido completarse como tal y, en vez de tener el sistema penitenciario mayor control sobre las cárceles, la Policía Nacional es la que ha tenido que entrar y asumir el papel de custodio policial”, señaló.

La Ley 55 de 2003 atribuye a la Policía Nacional la seguridad “externa” de los penales -de la interna se encargan los custodios penitenciarios-. Los agentes policiales también de los traslados de los privados de libertad.

Pero Singh, al presentar su renuncia, el pasado 11 de noviembre, afirmó que la Policía está dentro de los recintos y que pidió específicamente que se marcharan de las áreas internas de La Joyita como condición para avanzar a una nueva etapa de su plan de administración.

Singh aseguró que los agentes permanecían dentro de los pabellones, específicamente en el sector C, donde se encuentran 260 privados de libertad, y afirmó que ni siquiera él había podido ingresar a esa área.

El exfuncionario también dijo que había conversado al respecto con Ábrego y con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sin recibir una respuesta concreta sobre la salida de los agentes.

Pero el jefe directo de Singh no era Ábrego, sino la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien hasta ahora no ha dicho nada sobre estos señalamientos.

La Policía seguirá en los penales

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que los agentes continuarán apoyando las estrategias del Ministerio de Gobierno dentro de las cárceles.

Fernández defendió los resultados de los operativos y señaló que las requisas han permitido decomisar una cantidad importante de equipos y objetos prohibidos. Como ejemplo, mencionó que el año pasado se incautaron cerca de 40 antenas Starlink y que en lo que va de 2026 la cifra ronda las 265.

También reportó que las armas decomisadas pasaron de alrededor de 50 el año pasado a cerca de 109 en 2026.

Añadió que la Policía continuará “colaborando” mientras el Ministerio de Gobierno desarrolla la capacidad necesaria para que el Sistema Penitenciario asuma las funciones que le corresponden.

Cuatro directores en dos años

La renuncia de Singh se produce en medio de una sucesión de cambios en la Dirección del Sistema Penitenciario desde que asumió José Raúl Mulino.

Singh había asumido el cargo en julio de 2026, tras la salida de Jorge Torregroza, quien renunció en junio luego de la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita, ocurrida el 1 de junio y que dejó tres reclusos muertos y ocho heridos.

El Ministerio de Gobierno anunció el miércoles 11 de noviembre el nombramiento de Fabián Camargo como reemplazo de Singh, quien permaneció aproximadamente cuatro meses en el puesto.

Con el nombramiento de Camargo, el Sistema Penitenciario tendrá a su cuarto director en 28 meses de gobierno de Mulino. La primera que Mariela Jiménez (q.e.p.d.).

Mientras tanto, la Policía seguirá dentro de las cárceles y la salida de los agentes de los pabellones, que Singh planteó como parte de su plan, no está prevista por ahora.