Diplomas falsos y venta de plazas de trabajo: Tribunal dicta 13 detenciones provisionales tras maratónica audiencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La diligencia judicial se extendió hasta la madrugada de este viernes, culminando con medidas cautelares para los imputados vinculados a la red que operaba en el Ministerio de Educación.

Tras una maratónica jornada que se prolongó hasta las 2:30 a.m. de este viernes, concluyó la audiencia de control de garantías dentro de la Operación Credenciales 2.0, la trama de corrupción que investiga la presunta venta de puestos y la falsificación de títulos académicos en el Ministerio de Educación (Meduca).

El juez de garantías impuso 13 medidas de detención provisional, 7 retenciones domiciliarias, 2 reportes periódicos semanales y otras medidas cautelares menores para los imputados, en un caso que ha sacudido los cimientos del sector educativo nacional.

Las 23 personas aprehendidas, entre las que figuran personal administrativo, docentes, exdocentes y particulares, fueron puestas a disposición de las autoridades tras los más de 25 allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y Los Santos.

Operación

Operación Credenciales 2.0.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, los implicados formaban parte de una presunta estructura criminal dedicada a negociar plazas laborales de forma irregular y a falsificar diplomas y certificados para acreditar falsos educadores.

Las pesquisas del Ministerio Público agrupan los delitos bajo presuntos cargos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, ejercicio ilegal de la profesión, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, enmarcándolos en infracciones contra la administración pública, la fe pública y la seguridad colectiva.

Este operativo da continuidad a las acciones iniciadas el pasado 26 de agosto con la fase de Credenciales 1.0, y forma parte de las investigaciones desarrolladas a lo largo de este año, las cuales se mantienen abiertas mientras continúan las diligencias de recolección de indicios y análisis de documentos falsificados.