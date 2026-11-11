Chanan Singh renuncia como director del Sistema Penitenciario; Fabián Camargo lo reemplazará

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, anunció este miércoles 11 de noviembre que presentó su renuncia al cargo ante el Ministerio de Gobierno.

En declaraciones a los medios de comunicación, en la entrada del ministerio, Singh afirmó que está solicitando la salida de la Policía Nacional del centro penitenciario La Joyita, algo que no se ha cumplido.

Singh asumió el cargo en julio del presente año en medio de una crisis en la entidad, tras la fuga masiva de la cárcel La Joyita.

Cerca de la 1:00 p.m. de este miércoles, el Ministerio de Gobierno informó que Fabián Camargo fue designado como nuevo director general del Sistema Penitenciario.

En un breve comunicado, el Ministerio de Gobierno indicó que Singh “deja el cargo por motivos personales y que la renuncia fue aceptada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Este miércoles, Singh dijo que su plan para administrar esta cárcel completó tres etapas y que, para llevar a cabo la cuarta, ha solicitado que la Policía Nacional salga de los perímetros del sistema penitenciario, lo que no se ha logrado.

“La ley lo dice muy claro, la Policía Nacional tiene que asumir el trabajo de los perímetros externos, no internos, y ellos están dentro de los pabellones específicamente en el sector C, donde tenemos 260 privados de libertad. Nadie sabe qué pasa, ni yo he podido entrar a ese pabellón”, afirmó Singh. Esta situación habría sido la razón por la cual presentó su renuncia.

En sus declaraciones, Singh afirmó que se implementó un sistema de una “tiendita penitenciaria”, donde se compran los productos, los cuales ellos revisan antes de ingresarlos al sistema penitenciario.

“Así que no es por allí donde entran la droga, la cocaína, la marihuana, las platinas y donde entran las pistolas”, denunció Singh, quien no indicó específicamente a alguien de ser responsable del ingreso de estos artículos. Agregó que desde que es director del Sistema Penitenciario ha decomisado unos 4 mil celulares.

Asimismo, afirmó que ha conversado con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, pero no ha recibido una respuesta certera de que los agentes de la Policía saldrán de la parte interna de la cárcel.

El pasado 1 de junio, 195 privados de libertad se evadieron de la cárcel La Joyita durante una reyerta que dejó un saldo de tres internos muertos y ocho heridos.

Tras esta situación se anunció la salida de Jorge Torregroza, quien presentó su renuncia en junio pasado. Ahora Singh, con cuatro meses en el puesto, puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino.