Dos embarcaciones se incendiaron en el muelle de Flamenco Marina en Amador

Los bomberos lograron controlar las llamas, mientras la Policía Nacional solicitaba el desalojo de personas en las inmediaciones del muelle.

Dos embarcaciones fueron consumidas por un incendio que fue reportado cerca de la medianoche de este sábado y cuyas labores de extinción se extendieron hasta la madrugada de este domingo 25 de octubre, en el área del muelle de Isla Flamenco, en Amador.

En el lugar, la Policía Nacional solicitaba el desalojo de las personas que se encontraban dentro de las inmediaciones del muelle como parte de las acciones ante la emergencia.

Los Bomberos confirmaron que atendieron la emergencia a las 11:20 p. m.

Bomberos extinguen fuego de dos embarcaciones en muelle de Amador. BCBRP

El fuego fue extinguido sin personas heridas, aunque dejó daños materiales en ambas embarcaciones.

Bomberos extinguen fuego de dos embarcaciones en muelle de Amador. BCBRP

Para controlar las llamas, la Zona Regional Panamá movilizó cinco vehículos, tres de ellos de extinción. La DINASEPI investiga las causas del incendio.