El empresario vinculado a Alex Lee será conducido ante un juez, para la imputación de cargos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El empresario Michael El Hage será conducido este viernes 16 de octubre a una audiencia en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitará su imputación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

El Hage fue aprehendido el pasado jueves por agentes de la Dirección de Investigación Judicial ( DIJ) en su residencia, en la barriada Ciudad del Sol, en la provincia de Colón, luego de que la fiscalía giró una orden para su ubicación.

Fuentes ligadas al proceso revelaron que la fiscalía mantiene señalamientos contra este hombre por su vinculación a una empresa que presuntamente recibió fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur.

Por este mismo caso es procesado el exalcalde de Colón y exrepresentante de Barrio Sur, Alex Lee, quien ya fue imputado y está detenido provisionalmente en una base aeronaval en la isla de Coiba.

Los hechos investigados ocurrieron cuando Lee era tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur.

El Hage figuró como asesor de Lee para el desarrollo de programas de reforestación adelantados por el Municipio de Colón, cuando Lee era alcalde de esa comuna.

El pasado 23 de abril, un juez de garantías ordenó la detención provisional de Lee y de la exrepresentante de Barrio Sur, Marta Macías. Lee es imputado ya que, como tesorero, supuestamente autorizó unos desembolsos irregulares de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Por este caso también se encuentra con una medida cautelar de retención domiciliaria Ana Mae Judith Ceballos Rose, pareja sentimental de Lee.

Ceballos, quien es representante legal de la empresa Caribbean Company S.A., presuntamente suministraba artículos a la Junta Comunal de Barrio Sur. Se le acusa de haber participado en acciones que ocasionaron un perjuicio económico. Fue aprehendida en un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la lesión patrimonial en este caso asciende a unos $565 mil.

Lee también fue denunciado por el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la supuesta retención de vehículos del Municipio de Colón, entregados a terceros sin control, por este caso también está imputado.

Alex Lee exalcalde de Colón. Foto. Gabriel Rodríguez.

El pasado jueves, Lee debía comparecer a una audiencia de afectación de derechos por su traslado a la isla de Coiba, situación que, según sus abogados, viola sus derechos fundamentales. El exalcalde está detenido provisionalmente por orden de un juez de garantías y no tiene una condena en firme.

La audiencia fue suspendida porque no pudo ser conectado con la base del Servicio Marítimo Nacional (Senan) en la que se encuentra.