NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Elvis Rodríguez, un sujeto imputado por presunto blanqueo de capitales en un caso que también involucra al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, continuará detenido.

El Tribunal Superior de Apelaciones negó un cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Rodríguez y confirmó la detención provisional que le fue impuesta en diciembre de 2025, cuando fue aprehendido como parte de la operación Bávaro.

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada se había opuesto a la solicitud de la defensa y sostuvo que Rodríguez debía continuar detenido mientras transcurren las investigaciones -que habían sido declaradas causa complejo-, dada la gravedad de los hechos que se le imputan en perjuicio de Pandeportes.

Rodríguez es identificado como un supuesto testaferro de Brands. Cuando se originó la investigación, era el presidente de Multi Servicios Modernos, S.A., una sociedad que recibió por lo menos $10 millones de pagos del Estado entre 2019 y 2025, que coincide con la mayoría del periodo de Brands como director de Pandeportes, primero, y luego diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La mayoría de los pagos que recibió Multi Servicios Modernos eran de contratos con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

La investigación surgió tras detectarse movimientos financieros por $27.9 millones en cuentas bancarias personales de Brands y en otras vinculadas a tres sociedades bajo su control y el de familiares. Una de esas sociedades era Multi Servicios Modernos -entonces presidida por Elvis Rodríguez-. Las otras dos son Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp.

Rodríguez, además, fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, fundada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas en comunidades vulnerables.

Brands, al igual que Rodríguez, también está detenido provisionalmente.

Brands y la operación Bávaro

1 Al menos nueve personas fueron aprehendidas el 9 de diciembre de 2025, en la operación Bávaro. 2 La pesquisa se fundamenta en informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que rastrearon depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias de Héctor Brands y de tres sociedades vinculadas, entre enero de 2019 y junio de 2025. 3 La mayoría de los dineros captados proviene de contratos con Etesa. 4 En junio pasado, la investigación fue declarada causa compleja.

Como parte de la operación Bávaro, la fiscalía también investiga a Aldair Abdala Brands Cedeño, Aimar Abdala Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, hijos del exdirector de Pandeportes, así como su expareja Eliana Janette Cedeño Delgado y su actual novia Yabel Núñez Vásquez.

La causa también alcanza a Ediluz Anayansi Brands Hernández, hermana de Héctor Brands, y a Yoani Vega, esposa de Elvis Rodríguez.

Rodríguez ya no aparece como presidente de Multi Servicios Modernos. El 13 de febrero pasado, fue reemplazado por Camilo Vega Bethancourth. Como secretaria y tesorera está Rosa Rodríguez Hernández.

Brands también es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.