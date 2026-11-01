NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Video muestra cómo dos encapuchados someten a tres jóvenes y los despojan de sus pertenencias en calle Belén, San Francisco.

Momentos de terror vivieron varias personas que fueron sorprendidas por sujetos encapuchados mientras se encontraban en calle Belén, en el corregimiento de San Francisco.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo dos presuntos delincuentes golpean y someten contra el piso a tres hombres de apariencia joven, presuntamente para despojarlos de sus pertenencias. En el video no se observa a los encapuchados llevándose los objetos, pero sí queda reflejada la amenaza mientras las víctimas claman para que la situación termine.

En las imágenes se observa que las víctimas, quienes aparentemente se encontraban junto a una camioneta, son obligadas a entregar todo lo que llevaban. Durante el asalto, una de las personas incluso expresa: “Te lo juro por mi vida”, mientras los sujetos continúan revisando y quitándoles sus objetos personales.

Los encapuchados actuaron en cuestión de momentos y dejaron a las víctimas sin sus pertenencias.

El hecho ha generado comentarios entre los usuarios de redes sociales, luego de que las imágenes del asalto comenzaran a circular.

Hasta el momento, no se han precisado mayores detalles sobre lo ocurrido ni sobre la identidad de los responsables.