NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Enrique Lau Cortés habló en la audiencia en la que se le imputaron los cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blaqueo de capitales.

En una breve intervención, aseguró a la juez de garantías Xenia Pérez que sus actuaciones como director de la Caja de Seguro Social (CSS), entre 2019 y 2024, fueron apegadas a la ley y dijo sentirse “ofendido” por las “insinuaciones” de que lucró mientras ocupó ese cargo público.

Lau recordó que en la pandemia de la covid-19, estuvo al frente de una de las mayores crisis de salud y que él mismo estuvo afectado por el virus. La situación requirió el sacrificio de muchos profesionales y recordó que, como médico, hizo un juramento de servir “a la humanidad” y a su profesión.

Pero su gestión en la CSS no estuvo exenta de escándalos. Por ejemplo, en 2022 se perdieron 19,000 ampollas de fentanilo. También fue muy cuestionada la adjudicación de un contrato por $168 millones (que posteriormente fue suspendido) para el almacenamiento y distribución de medicamentos durante cuatro años. En 2023, el abogado Yasir Del Cid lo denunció por supuesto enriquecimiento injustificado ante la Contraloría General de la República, alegando “un manejo irregular” de las licitaciones, ya que en ocasiones eran adjudicadas a personas allegadas a Lau.

Hasta ahora, Lau había salido indemne.

Como la juez Pérez ordenó que los periodistas desalojaran la sala durante la audiencia (a petición de la abogada de Lau), La Prensa reconstruyó lo ocurrido a partir de información suministrada por el personal de prensa del Ministerio Público y del Órgano Judicial. La juez permitió que los comunicadores de ambas entidades se quedaran en la sala, con el compromiso de que luego transmitieran la información exacta a los medios de comunicación.

La ‘puñalada’

En su relato a la juez de garantías, Lau contó que recibió la noticia de que era investigado penalmente como “una puñalada en el corazón”.

A la vez, aseguró afrontará el proceso judicial y que no “saldrá huyendo” de la investigación adelantada por el Ministerio Público.

A Lau se le concedió una medida cautelar de depósito domiciliario, porque la juez consideró que era la medida cautelar más idónea para mantenerlo arraigado al proceso.

El fiscal Eduardo Rodríguez había pedido la detención provisional. Todavía no ha decidido si apelará la medida cautelar de depósito domiciliario.

Lau cumplió 75 años de edad el pasado 30 de agosto. Se presentó ante la juez cargado una pequeña bolsa de plástico transparente con algunos medicamentos. Su abogada le dijo a la juez que tiene diabetes y problemas de audición y de visión, todo lo cual requiere atención constante.

Otro detalle es que no iba esposado. Solo se le observó llevando las esposas el pasado martes, cuando fue aprehendido en el PH Empire Residences, de Santa María.

Además de la investigación por presunto enriquecimiento y blanqueo, Lau enfrenta otro proceso, esta vez por peculado, ligado a la compra irregular de medicamentos.