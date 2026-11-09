Entregan a sus familiares los restos del militar Roberto Aparicio Oliva tras 36 años de búsqueda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El militar Roberto Adolfo Aparicio Oliva se convirtió en la víctima No.12 desaparecida durante la invasión de diciembre de 1989 en ser identificada, y sus restos fueron entregados este lunes 9 de noviembre, a sus familiares para ser sepultado.

El cuerpo de Aparicio, miembro del Batallón 2.000 de las extintas Fuerzas de Defensa, se encontraba de servicio en el Cuartel Central al momento de la invasión, pero fue sepultado en una fosa común en el Jardín de Paz, junto a otro grupo de personas no identificadas.

El Cuartel Central, que se encontraba ubicado en el barrio de El Chorrillo, fue objeto de fuertes ataques con bombas que ocasionaron graves incendios que afectaron toda su estructura e incluso destruyeron residencias aledañas.

Pruebas de ADN practicadas a un grupo de restos óseos exhumados por el Ministerio Público lograron establecer, 36 años después, que Aparicio fue una de las víctimas que se encontraban en ese lugar.

El Ministerio Público realizó la entrega de los restos óseos de Roberto Aparicio, identificado mediante pruebas de ADN. Con este caso, ya suman 12 las víctimas de la invasión de 1989 cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familiares, con apoyo del Instituto de… pic.twitter.com/yIHY0lSXeg — La Prensa Panamá (@prensacom) November 9, 2026

Jessica Aparicio, hermana de la víctima, recordó que el 20 de diciembre en horas de la tarde tuvieron noticias de que Roberto había sido llevado al Hospital Santo Tomás, pero que miembros del Ejército de los Estados Unidos le impidieron entrar para reconocerlo.

Explicó que sus familiares realizaron varios intentos de ubicarlo dentro del hospital, pero que nunca se le permitió el ingreso y que después conocieron que sus restos fueron sepultados en una fosa común.

La fiscal Geomara Guerra, a cargo de las investigaciones, detalló que en el caso de Aparicio el proceso de identificación fue realizado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

La FAFG logró extraer ADN y elaborar un perfil genético que luego fue comparado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) con muestras entregadas por los familiares de los desaparecidos.

La fiscalía entregó los restos de Rodolfo Aparicio a sus familiares.

Guerra explicó que la investigación de este caso fue difícil, ya que los restos de Aparicio estaban quemados, lo que dificultó la obtención de muestras de ADN, pero que finalmente se consiguió.

El Ministerio Público mantiene 24 casos de personas no identificadas, la misma cantidad que permanencen en los expedientes del Imelcf y que coinciden con los reportes de la Comisión del 20 de Diciembre de 1989.

La fiscal Guerra explicó que su despacho seguirá con las diligencias que sean necesarias para lograr la identificación de los restos de personas reportadas como desaparecidas durante la invasión y en cualquier otro escenario.