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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos tiene un plazo de dos meses, que se cumplen el 3 de enero de 2027, para formalizar la solicitud de extradición de dos presuntos narcotraficantes ecuatorianos detenidos esta semana en Punta Paitilla, ciudad de Panamá.

Se trata del exalcalde de la ciudad de Manta, Ecuador, Jaime Estrada Bonilla, y su hijo, Jaime Estrada Medranda, quien fue asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana (RC5) del expresidente Rafael Correa.

Ambos tenían alerta roja de Interpol y fueron capturados cuando circulaban por una calle en Punta Paitilla, en un operativo puesto en marcha por la Policía Nacional, en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Posteriormente, el 3 de noviembre, a las 2:00 p. m., fueron conducidos a una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones, que legalizó la aprehensión, ordenó la detención provisional de ambos y rechazó una solicitud de fianza de excarcelación presentada por los abogados de los Estrada.

A partir de ese momento, empezó el plazo de dos meses que establece el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá para que el país requirente (en este caso, Estados Unidos) formalice la solicitud de extradición.

Actualmente, ambos permanecen en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los Estrada, así como los ecuatorianos Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López, alias Cachete, enfrentan cinco cargos en Nueva York, que van desde presunto narcotráfico hasta posesión de armas de fuego.

El indictment, que estuvo sellado por casi 11 meses, finalmente fue desclasificado este jueves 5 de noviembre por solicitud del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, James McDonald.

Según esa acusación, los Bonilla han conspirado por años con organizaciones criminales como los carteles ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos.

Por cierto, el 4 de julio pasado, funcionarios migratorios de Panamá inadmitieron a dos ciudadanos ecuatorianos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles de seguridad detectaran información que los vincula con la organización criminal Los Choneros. Los dos viajeros arribaron al país en un vuelo procedente de Manta con destino final Panamá. Fueron devueltos a su país de origen.

Bucaram Pulley —quien por años residió en Panamá junto a su padre, el asilado expresidente Abdalá Bucaram—, Fernández y Briones fueron capturados el mismo día que los Estrada, en un operativo en Ecuador.

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