Panamá, 19 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 19 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tránsito

    Exceso de velocidad y uso del celular son las faltas más peligrosas en las vías nacionales

    Se aplicaron 841 boletas en las últimas 24 horas, 250 corresponden a conductores que corrían o texteaban en las carreteras.

    Martha Vanessa Concepción
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Exceso de velocidad y uso del celular son las faltas más peligrosas en las vías nacionales
    Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, mantienen los operativos de seguridad vial. Policía Nacional

    Durante las últimas 24 horas de operativos viales, las autoridades aplicaron cerca de mil boletas de tránsito, un balance copado principalmente por conductores que desafiaron los límites de velocidad o manejaron pendientes de sus pantallas.

    El exceso de velocidad se mantuvo como la infracción más alarmante de la jornada, acumulando un total de 234 sanciones, informó la Policía Nacional.

    A esta conducta de alto riesgo se sumaron 16 conductores sorprendidos hablando o texteando por celular, una distracción que reduce drásticamente el tiempo de reacción y que las autoridades catalogan como un detonante clave de colisiones.

    Exceso de velocidad y uso del celular son las faltas más peligrosas en las vías nacionales
    Unos 57 vehículos fueron remolcados en grúas. Cortesía

    Juntas, estas dos faltas representaron el núcleo del último reporte oficial de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito que aplicó 841 multas por diversas infracciones entre las que sobresalen:

    • 234 boletas por exceder los límites de velocidad permitidos.

    • 16 sanciones por hablar por teléfono celular sin manos libres o chatear al conducir.

    • 31 multas por circular con luces no adecuadas.

    • 7 conductores detectados con aliento alcohólico.

    • 4 sancionados por casos de embriaguez comprobada.

    Los controles, orientados a neutralizar a los conductores veloces, distraídos o afectados por el alcohol, antes de que provoquen tragedias, derivaron en el remolque de 57 vehículos en grúa.

    La Policía Nacional recordó que chatear al conducir y acelerar más de lo permitido multiplican por cinco el riesgo de sufrir un accidente mortal, por lo que los operativos con radares y cámaras seguirán intensificándose en todo el territorio.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 14:50 Botafogo despide al técnico portugués Franclim Carvalho Leer más
    • 14:12 Presunto secuestrador ligado a mafia internacional intentó entrar al país por el aeropuerto de Tocumen Leer más
    • 14:11 La Unachi abre las urnas: siete candidatos buscan la rectoría  Leer más
    • 13:20 Exceso de velocidad y uso del celular son las faltas más peligrosas en las vías nacionales Leer más
    • 12:30 Miambiente solicitó $134.6 millones para 2027 y recibirá $89.8 millones Leer más
    • 11:30 Una solo empresa presenta oferta de $255.1 millones para construir el Teleférico  Leer más
    • 10:10 "Quiero utilizar mis habilidades cibernéticas para el bien": cómo la policía de Reino Unido busca rehabilitar a hackers adolescentes Leer más
    • 05:06 Tal cual Leer más
    • 05:04 Kristi Noem: ‘La soberanía no es un obstáculo para el Escudo de las Américas, es uno de sus fundamentos’ Leer más
    • 05:02 ¿Más laptops significan mejor educación? Esto dice la evidencia científica Leer más