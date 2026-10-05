NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exdiputado panameñista del circuito 3-1 de la provincia de Colón, Pedro Torres, fue víctima de un atentado en la tarde de este lunes, cuando varios sujetos abrieron fuego contra su auto, ocasionándole varias heridas de bala.

Fuentes policiales confirmaron que los hechos se registraron en el área de Salamanca, provincia de Colón, cuando el exdiputado se desplazaba en su auto.

Se informó que Torres fue llevado a un centro médico y que se encuentra fuera de peligro. Las autoridades informaron que ya se tiene identificado uno de los presuntos atacantes y que se han montado varios operativos para dar con su captura.

De acuerdo con informes policiales, el vehículo de Torres presentaba al menos ocho impactos de bala y sus atacantes huyeron en un auto con dirección hacia la ciudad de Colón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque.

Torres Mero fue diputado panameñista del circuito 3-1 (el distrito de Colón y sus 15 corregimientos) durante el período 2019-2024, tras ser elegido por primera vez en mayo de 2019.

Según cifras preliminares del Ministerio Público, Colón registró 71 víctimas de homicidio entre enero y agosto de 2026, el 17.5% de las 406 contabilizadas en el país.

En el desglose territorial, quedó detrás de Panamá, con 176, y San Miguelito, presentado por separado, con 78. Aunque las víctimas en Colón disminuyeron frente a las 77 del mismo período de 2025, el total nacional aumentó de 384 a 406.