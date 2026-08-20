Fallece electricista en el proyecto de la Línea 3 del Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un electricista que laboraba en el proyecto de construcción de la línea 3 del Metro de Panamá falleció este jueves 20 de agosto, confirmó la empresa encargada de la obra.

De acuerdo con la información divulgada por el Consorcio HPH Joint Venture, el hombre, de 48 años de edad, laboraba como electricista calificado para una empresa contratista en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán.

Hasta el momento no se ha reportado cómo se dio el fatal suceso. El consorcio indicó que la situación, registrada en horas de la mañana, se informó a las autoridades correspondientes. Además, que se activaron los procedimientos establecidos para este tipo de emergencia en la obra.

El Consorcio HPH Joint Venture indicó que colabora con las autoridades competentes a fin de proporcionar la información que sea requerida como parte de las investigaciones correspondientes.

“Actualmente, nos encontramos a la espera de la información oficial que permita esclarecer las circunstancias de lo ocurrido”, se resalta en un comunicado de la empresa.