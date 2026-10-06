NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La querella presentada por Roberto y Ramón Carretero Napolitano contra la periodista Sabrina Bacal y los portales de noticias Armando.info y Praxis, entre otros, fue archivada provisionalmente, debido a que no existían elementos suficientes para acreditar los delitos de calumnia e injuria.

La decisión fue adoptada por la fiscal Iselda Mela Peralta, de la Sección de Delitos contra la Libertad, el Honor, la Administración de Justicia y la Personalidad Interna del Estado, el pasado 2 de octubre.

Los hermanos Carretero presentaron la querella luego de que se diera a conocer los nexos de Ramón con el régimen venezolano y los sobrinos de Cilia Flores de Maduro, primera dama de Venezuela hasta enero pasado.

La fiscal Mela Peralta recalcó que las publicaciones se refieren a asuntos relacionados con contrataciones, actividades económicas, relaciones comerciales y hechos vinculados con personas que poseen exposición pública derivada de sus actividades empresariales y de su participación en asuntos de relevancia económ¡ca.

“Cuando una publicación contiene expresiones de naturaleza crítica o valorativa, no resulta suficiente que el querellante manifieste su desacuerdo con ellas o considere que afectan su reputación. Debe determinarse previamente si se trata de una verdadera imputación fáctica, cuál es exactamente el hecho 17 atribuido y, en caso de calumnia, si dicho hecho constituye un hecho punible determinado cuya atribución pueda reputarse falsa”, agregó.

La fiscal también hace referencia a un informe pericial de la exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, aportado por Eduardo Guevara, abogado de Bacal.

“Escritos y publicaciones periodísticas como la columna de la periodista Bacal se encuentran claramente amparados por el derecho a informar y ser informado y por la protección constitucional e internacional de la libertad de expresión y opinión“, señaló Botero.

Los Carretero Napolitano alegaban en su querella que había una operación coordinada y presuntamente pagada para dañar su reputación. Al respecto, Botero replica que lo que la realidad refleja “claramente y sin ambigüedades” es la manera normal, usual y profesional como opera el periodismo en investigaciones transnacionales. De hecho, la nota por la que los Carretero querellaron a Armando.info es producto de una investigación en la que participó La Prensa, Transparencia Venezuela y El Clip.

“Si el malestar de quien es objeto de escrutinio en un tema de interés público fuera suficiente para coartar la libertad de expresión, estaríamos acabando con el periodismo de investigación y abriendo un espacio de oscuridad necesario para que triunfen la corrupción y el autoritarismo”, recalcó Botero.