La fiscalía no probó que los espionajes eran ilegales, según el tribunal que absolvió a Martinelli

El Ministerio Público no logró probar su teoría del caso, ya que afloraron gran cantidad de dudas razonables que obligaron a absolver al acusado.

Esa fue la conclusión de los jueces Roberto Tejeira, Raúl Vergara y Arlene Caballero, quienes conformaron el tribunal de juicio en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli, y que el pasado 9 de agosto se saldó con una declaratoria de no culpable. La lectura de la sentencia se celebró la noche del pasado 26 de agosto.

Martinelli enfrentaba una condena de hasta 21 años de prisión por la presunta comisión de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos formas de peculado (de uso y de malversación). No obstante, los jueces consideraron que, respecto a los dos primeros delitos, no se acreditó la ausencia de autorización judicial para efectuar las interceptaciones. Dicho de otro modo, que no había pruebas de que estos espionajes fueran ilegales.

En ese mismo sentido, la fiscalía -siempre según los jueces- tampoco probó siquiera que hubo interceptaciones de las comunicaciones, ni acreditó en debida forma el uso de equipos de espionaje, específicamente el denominado sistema Pegasus. Tampoco se sustentó, a través de una auditoría, la afectación patrimonial al Estado con respecto a la pérdida del equipo Pegasus ni se presentó un inventario de los bienes sustraídos al Consejo de Seguridad Nacional, lo que fundamenta la acusación de los delitos de peculado.

En cuanto a MLM Protection, este sistema -y su programa Circle- no forma parte del hecho acusado, según consta en la sentencia escrita que leyeron los jueces Tejeira, Vergara y Caballero, el pasado lunes.

La lectura de la sentencia - de 117 hojas- tardó cuatro horas y 35 minutos, según el Órgano Judicial. En dicho documento, de manera "minuciosa", se detallan cada una de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas en el acto de juicio oral, que formalmente inició el 12 de marzo pasado.

"En el desarrollo del juicio, específicamente al momento de iniciarse la etapa de evacuación probatoria, surgieron una serie de incidencias respecto a algunos medios probatorios", señala la sentencia.

Por ejemplo, se refieren a los siete cuadernillos con información confidencial de las víctimas de los espionajes, y cuyo acceso fue declarado confidencial por la Corte Suprema de Justicia. En la etapa intermedia del proceso, el magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías- autorizó a que un miembro de la defensa -Carlos Carrillo, coordinador del equipo de abogados de Martinelli- revisara el contenido de las carpetillas. Pero según los jueces Tejeira, Caballero y Vergara, esta decisión de Mejía impidió que la defensa se pudiera preparar para el contradictorio en el juicio o practicara pruebas periciales.

También hacen mención a Ismael Pittí, alias "Brad", exagente del CSN asignado a las tareas de espionajes y quien en todo momento había sido identificado por la fiscalía -y por los actores en las etapas anteriores al juicio oral- como el testigo protegido No. 843014. Pittí describió "de manera estructurada, cronológica y por iniciativa propia", los hechos que se dieron entre 2011 y 2014 en el edifico 150 del CSN, como la instalación de Pegasus y el seguimiento a varios objetivos, según él, por orden directa del entonces presidente Martinelli.

Pittí, que voluntariamente se despojó de la medida de protección ante el tribunal, contó -entre otras cosas- que el equipo entrenado para operar Pegasus estaba conformado por su persona y por los agentes Ronny Rodríguez (alias Didier) -también subdirector del CSN- y William Pittí (alias Guillermo), ambos prófugos. Ismael Pittí contó cómo pincharon las comunicaciones de dirigentes del Sunracs, del PRD y del Panameñista, de la Asociación de Educadores Veraguenses... "todos de interés para el Presidente de la República".

"De la información que generaba el sistema Pegasus se sacaba un reporte diario sobre los hechos relevantes que podían blindar o vulnerar cada blanco, se pasaba a word y al final del día ese documentos se unificaba, se imprimía y se metía a un sobre amarillo, el que Ronny Rodríguez entregaba todos los días en horas de la mañana al Presidente de la República y ello lo sabe, porque muchas veces Ronny nos decía que el sobre se lo tenía que entregar directamente al Presidente; si el Presidente se encontraba fuera del país, Ronny no llevaba ningún reporte; el trabajo se hacía, se acumulaba hasta que regresaba, se imprimía todo lo que se había recogido en esos días y el se lo llevaba personalmente", declaró Ismael Pittí, según un extracto de su testimonio recogido en el fallo del tribunal de juicio.

La conducta mostrada por este testigo "llamó la atención" del tribunal.

Los jueces refieren que Pittí narró que el 28 de julio de 2014 se reunió con el comisionado Jacinto Cárdenas, primero, y el entonces presidente Juan Carlos Varela, después, para hablar de un equipo de interceptación que "ellos sabían operaba en el edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional".

"Primero lo negó, luego reconoció que fue operario del mismo y así le solicitaron que fuera ante las autoridades correspondientes a denunciar el hecho", señala el fallo. Los jueces se preguntan si Pittí fue puesto en conocimiento de "su derecho constitucional a no autoincriminarse" y por qué Varela y Cárdenas no presentaron ellos mismos la denuncia. También reprochan que Pittí, en su primer acercamiento con la Fiscalía Auxiliar, dijo tener información sobre los hechos que ocurrían en el CSN, y no se presentó a sí mismo como testigo de dichos hechos

Por los mismos hechos por los que Martinelli fue absuelto, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos directores del Consejo de Seguridad Nacional en su gobierno, fueron condenados cada uno a 80 meses de prisión.

(Con información de Juan Manuel Díaz y Olmedo Rodríguez)

Información en desarrollo...