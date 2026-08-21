Fiscalía presentará más de 300 pruebas contra 17 imputados por blanqueo de capitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación se inició tras una alerta del Servicio Nacional Aeronaval sobre la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de drogas.

La Fiscalía de Drogas presentará más de 300 pruebas como parte de su caudal probatorio contra 17 personas imputadas por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, que fueron aprehendidas en la operación Ballena.

En la audiencia intermedia, que se inició ayer miércoles, la Fiscalía de Drogas anunció la presentación de unas 50 pruebas testimoniales y otras 200 de carácter documental y pericial, además de informes de vigilancia y seguimiento realizados a varios de los presuntos líderes de esa red criminal.

Durante la operación Ballena se efectuaron diligencias de allanamiento en varias provincias. Cortesía

Durante la audiencia, los abogados de la defensa también deberán presentar las pruebas que expondrán durante el juicio y que están siendo revisadas por el juez de garantías David Chiari.

Este jueves, la Fiscalía de Drogas presentó una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento efectuadas por la Policía y que, según la investigación, demuestran la participación de los imputados en los hechos investigados.

Por este caso, la Fiscalía imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas. Un juez de garantías validó dos acuerdos de pena de 60 meses de prisión para imputados que aceptaron su participación en los ilícitos investigados.

La Fiscalía de Drogas inició la investigación de este caso en febrero de 2023. El 17 de abril de 2024 se ejecutó la operación Ballena, durante la cual se realizaron 53 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Herrera.

Durante estas diligencias se decomisaron 22 automóviles de alta gama, incluidos dos blindados, 11 armas de fuego y 237 municiones.

En febrero de 2023, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) advirtió sobre la existencia de un grupo criminal dedicado al narcotráfico que contaminaba con droga contenedores que tenían como destino puertos europeos.

Durante la investigación, la Fiscalía logró aprehender varios bienes inmuebles, entre ellos lujosas residencias con piscinas en las terrazas. También se encontraron estanterías llenas de zapatillas, grandes sumas de dinero ocultas en muebles, joyas con diamantes, finos relojes y otros artículos.

Según la investigación, este grupo criminal operaba mediante reuniones previas y comunicaciones a través de plataformas encriptadas o correos electrónicos personales para coordinar la logística de sus actividades ilícitas.

En total, como parte de la operación Ballena, se llevaron a cabo 53 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Herrera, que incluyeron 38 residencias, ocho locales comerciales y un muelle.