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    Operación Ballena

    Fiscalía presentará más de 300 pruebas contra 17 imputados por blanqueo de capitales

    La investigación se inició tras una alerta del Servicio Nacional Aeronaval sobre la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de drogas.

    Juan Manuel Díaz
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    Fiscalía presentará más de 300 pruebas contra 17 imputados por blanqueo de capitales
    Las autoridades han cautelado residencias y bienes inmuebles como parte de la operaciiones contra el blanqueo de capitales. Cortesía

    La Fiscalía de Drogas presentará más de 300 pruebas como parte de su caudal probatorio contra 17 personas imputadas por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, que fueron aprehendidas en la operación Ballena.

    +info

    Extraditan desde Colombia a alias Rey, cabecilla de red criminal desmantelada en operación BallenaCarros blindados, joyas, relojes, lo que hallaron las autoridades en la operación Ballena

    En la audiencia intermedia, que se inició ayer miércoles, la Fiscalía de Drogas anunció la presentación de unas 50 pruebas testimoniales y otras 200 de carácter documental y pericial, además de informes de vigilancia y seguimiento realizados a varios de los presuntos líderes de esa red criminal.

    Fiscalía presentará más de 300 pruebas contra 17 imputados por blanqueo de capitales
    Durante la operación Ballena se efectuaron diligencias de allanamiento en varias provincias. Cortesía

    Durante la audiencia, los abogados de la defensa también deberán presentar las pruebas que expondrán durante el juicio y que están siendo revisadas por el juez de garantías David Chiari.

    Este jueves, la Fiscalía de Drogas presentó una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento efectuadas por la Policía y que, según la investigación, demuestran la participación de los imputados en los hechos investigados.

    Fiscalía presentará más de 300 pruebas contra 17 imputados por blanqueo de capitales

    Por este caso, la Fiscalía imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas. Un juez de garantías validó dos acuerdos de pena de 60 meses de prisión para imputados que aceptaron su participación en los ilícitos investigados.

    La Fiscalía de Drogas inició la investigación de este caso en febrero de 2023. El 17 de abril de 2024 se ejecutó la operación Ballena, durante la cual se realizaron 53 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Herrera.

    Durante estas diligencias se decomisaron 22 automóviles de alta gama, incluidos dos blindados, 11 armas de fuego y 237 municiones.

    En febrero de 2023, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) advirtió sobre la existencia de un grupo criminal dedicado al narcotráfico que contaminaba con droga contenedores que tenían como destino puertos europeos.

    Durante la investigación, la Fiscalía logró aprehender varios bienes inmuebles, entre ellos lujosas residencias con piscinas en las terrazas. También se encontraron estanterías llenas de zapatillas, grandes sumas de dinero ocultas en muebles, joyas con diamantes, finos relojes y otros artículos.

    Según la investigación, este grupo criminal operaba mediante reuniones previas y comunicaciones a través de plataformas encriptadas o correos electrónicos personales para coordinar la logística de sus actividades ilícitas.

    En total, como parte de la operación Ballena, se llevaron a cabo 53 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Herrera, que incluyeron 38 residencias, ocho locales comerciales y un muelle.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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