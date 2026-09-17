Fiscalía solicita imputar a cuatro miembros de la familia Bern por el caso de Costa del Este Town Center

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Metropolitana solicitará la imputación de cargos de Hermán Bern Pittí y sus hijos José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero, por la presunta comisión de los delitos de estafa y hurto agravado en perjuicio de la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A.

La audiencia está programada para el próximo 2 de octubre y, en principio, había sido convocada para formular cargos únicamente a José Manuel. Pero el 7 de septiembre pasado, la fiscalía solicitó que se incluya también la imputación de su padre y hermanas, “por economía procesal”.

La Prensa contactó a la exfiscal Zuleyka Moore, que ahora es abogada de los Bern, para conocer la versión de la familia. Pero, más de 24 horas después, no ha habido respuesta.

En esa misma audiencia, la fiscalía requerirá la aplicación de medidas cautelares personales para los cuatro procesados.

Ya hubo un intento por imputar cargos a José Manuel Bern el 10 de julio pasado, pero el acto fue pospuesto a solicitud del empresario, dado que aquella vez se encontraba fuera del país.

Los cuatro investigados representan al Grupo Empresas Bern, el cual fue socio de Costa del Este Town Center Group en la construcción y desarrollo del centro comercial Town Center.

1 El 24 de mayo de 2024, un tribunal arbitral condenó a Grupo Empresas Bern (GEB) a pagar $77.7 millones a Costa del Este Town Center Group. 2 Adán Arnulfo Arjona, Narciso Arellano (actual magistrado del Tribunal Electoral) y Jaime Mora fueron los árbitros. 3 El centro comercial Town Center, presupuestado en $186.1 millones, terminó costando $212.6 millones. Debía tener 182,744 m2 de construcción, pero se elevó a 206,350 m2. 4 GEB reclamó $61.1 millones a Costa del Este Town Center Group, pero el mismo tribunal arbitral negó esta pretensión.

Los socios han tenido profundas diferencias en la última década.

Hace dos años, un tribunal arbitral condenó a Grupo Empresas Bern a pagar $77.8 millones a Costa del Este Town Center Group por daños, costas e incumplimientos derivados de la construcción del mall en Costa del Este.

Grupo Empresas Bern nunca pagó la cantidad ordenada por el tribunal arbitral en su laudo y, en su lugar, presentó una demanda para que la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia anulara el laudo arbitral.

Grupo Empresas Bern fue socio en la construcción de Town Center en Costa del Este. Foto tomada de @towncenter_cde

Costa del Este Town Center Group, S.A. está conformada por Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente.

Costa del Este Town Center Group, Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A. también promovieron un proceso ejecutivo simple contra Mercadeo y Análisis Integral, S.A., TC Development, Inc., Constructora Tece, S.A. y Luzeo Corporation, S.A., cuatro sociedades que son parte del Grupo Empresas Bern. Esta causa se encuentra en el Juzgado Segundo de Circuito de Insolvencia del Primer Distrito Judicial.

Hasta el 3 de julio de 2023, el presidente de Costa del Este Town Center Group fue José Manuel Bern. Actualmente, Jacqueline Bern ocupa un puesto como directora.