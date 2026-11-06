NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

En una audiencia celebrada en la tarde de este viernes, los magistrados Andrés Reyes, Carlos Barragán y Raúl Urriola consideraron que los abogados de Carrizo no aportaron elementos nuevos que lleven al tribunal a variar la medida de retención domiciliaria impuesta al exvicepresidente.

Los magistrados estimaron que la defensa de Carrizo, en este caso a cargo del abogado Víctor Orobio, si bien aportó elemento novedosos sobre la posibles inconsistencias en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República que dio inició a la investigación, estimaron que este un asunto que debe discutir en la fase de juicio.

También explicaron que el hecho investigado es carácter grave y alcanza especial relevancia ya que se trata de un funcionario con un alto cargo, como vicepresidente de la República, situación que no se puede desconocer.

Durante la audiencia, la fiscalía dio a conocer que el Primer Tribunal Superior de Justicia acogió un amparo de garantías que declara como causa compleja la investigación seguida al exvicepresidente.

No obstante, detalló que la defensa de Carrizo apeló dicha decisión por lo que ahora quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Habla la defensa

Durante sus alegaciones Orobio aseguró que su cliente ha permanecido en arresto domiciliario por más de nueve meses y que aún no hay una fecha concreta para la celebración de la audiencia intermedia, en la que se deben debatir las pruebas a usar en el juicio.

Agregó que dicha situación mantiene a Carrizo en un estado de zozobra e incertidumbre, ya que el proceso se puede extender aún por varios meses más.

Por su parte Carrizo en una breve intervención concedida por los magistrados, aseguró que la auditoría de la contraloría está llena de errores y que gran parte del dinero presentado por la fiscalía como no justificado, correspoden a dinero familiares heredados por su esposa y que fueron depositados en la Fundación Carspi.