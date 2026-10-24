NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Roberto Adolfo Aparicio Oliva tenía 21 años cuando murió durante la invasión estadounidense a Panamá. La identificación de sus restos carbonizados fue posible mediante pruebas genéticas realizadas con apoyo de especialistas forenses de Guatemala.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó este sábado 24 de octubre de 2026 sobre la identificación científica de los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un joven militar panameño que falleció a los 21 años durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989.

El hallazgo permite esclarecer, después de más de 36 años, la identidad de los restos de Aparicio Oliva, cuya familia emprendió una prolongada búsqueda tras recibir información sobre su fallecimiento en el sector de El Chorrillo, sin que entonces fuera posible localizar su cuerpo.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Comisión, la identificación representó un desafío científico debido al avanzado estado de carbonización de los restos, una condición que dificulta la recuperación de material genético.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) logró extraer ADN mediante procedimientos especializados y obtener un perfil genético que posteriormente fue comparado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) con las muestras de referencia aportadas por familiares de las víctimas.

El resultado se obtuvo como parte de la investigación que adelanta el Ministerio Público, con el apoyo científico del IMELCF, para esclarecer la identidad de las personas fallecidas durante la invasión estadounidense.

La búsqueda de su familia

Aparicio Oliva pertenecía al Batallón 2000, con sede en Chepo, pero al momento de la invasión se encontraba prestando servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, donde integraba la sección de reconocimiento.

Días después del inicio de la operación militar estadounidense, sus familiares recibieron información de que había fallecido en El Chorrillo, uno de los sectores de la capital afectados durante la invasión.

Sin embargo, no lograron localizar sus restos, por lo que iniciaron una búsqueda que incluyó visitas a hospitales, cementerios y diligencias de exhumación.

Posteriormente, la familia recibió información de que el joven militar había sido sepultado en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz.

Roberto Adolfo Aparicio Oliva era hijo de Félix Adolfo Aparicio Pérez y Lidia Maritza Oliva Gómez. Residía en Cerro Batea, distrito de San Miguelito, y fue ascendido póstumamente del rango de agente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990.

Con la identificación científica de sus restos, sus familiares podrán finalmente darle sepultura con su identidad plenamente establecida, después de más de tres décadas de incertidumbre.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 121 del 19 de julio de 2016, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de la verdad, la identificación de las víctimas y las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas durante la invasión estadounidense a Panamá.