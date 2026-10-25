Incendio afecta apartamentos en Isla Colón, Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un incendio declarado en tres apartamentos movilizó este domingo 25 de octubre de 2026 a miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá, en la calle segunda de Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, detrás del hotel Swan’s Cay.

La emergencia fue reportada a las 12:12 p.m. y, poco tiempo después, los bomberos iniciaron las labores de extinción.

Incendio moviliza a unidades de emergencia en Bocas del Toro. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

En la atención participaron unidades de la Zona Regional de Bocas del Toro, así como personal del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto.

Las labores se concentraron en controlar y extinguir el fuego.

🚒✈️ Bomberos aeronáuticos de la AAC, del Aeropuerto José Ezequiel Hall, apoyaron las labores de extinción del incendio registrado en Isla Colón, Bocas del Toro, junto a otros organismos de emergencia. La respuesta coordinada permitió controlar las llamas y evitar su propagación. pic.twitter.com/XbLw62GaP0 — Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (@aacivilpty) October 25, 2026

De momento, no se tienen reportes de personas heridas, mientras que las causas del incendio son motivos de investigación.