Un incendio declarado en tres apartamentos movilizó este domingo 25 de octubre de 2026 a miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá, en la calle segunda de Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, detrás del hotel Swan’s Cay.

La emergencia fue reportada a las 12:12 p.m. y, poco tiempo después, los bomberos iniciaron las labores de extinción.

Incendio afecta apartamentos en Isla Colón, Bocas del Toro
Incendio moviliza a unidades de emergencia en Bocas del Toro. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

En la atención participaron unidades de la Zona Regional de Bocas del Toro, así como personal del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto.

Las labores se concentraron en controlar y extinguir el fuego.

De momento, no se tienen reportes de personas heridas, mientras que las causas del incendio son motivos de investigación.

Incendio afecta apartamentos en Isla Colón, Bocas del Toro
Más de 30 bomberos participan en la extinción de un incendio en Isla Colón. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá