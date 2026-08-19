Iris de Arco no es la única; investigan hasta 130 personas que se dedicarían a hurtar celulares para vaciar cuentas bancarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por la presentadora de televisión Iris De Arco por la sustracción de $261 mil de sus cuentas.

El Ministerio Público reveló que investiga a por lo menos 130 personas que presuntamente se dedican -de forma individual o en grupo- a hurtar teléfonos celulares de incautos a los que luego vacían sus cuentas bancarias, utilizando los servicios de banca en línea.

A Iris de Arco le pasó en el último sábado de carnaval en Las Tablas: se llevaron su celular y luego, a través de la aplicación de banca en línea, transfirieron $261,000 de su cuenta a la de terceros. En tres días, del 20 al 23 de febrero de 2026, se hicieron 160 transferencias. Lo perdió todo. Por este caso hay 13 personas imputadas, 11 de las cuales busca ahora un acuerdo extrajudicial con la víctima.

Este miércoles 19 de agosto se realizó una audiencia ante un juez de garantías, para decidir las medidas cautelares de dos de los 13 imputados. Al final, el juez ordenó la notificación periódica, la prohibición de salir de la provincia de Panamá y el uso obligatorio de brazalete electrónico.

Los dos imputados que fueron a la audiencia de este miércoles son Francisco Javier Cuevas y David Antonio Matías, quienes -de momento- han quedado excluidos del posible acuerdo con la víctima. Por eso fueron donde un juez de garantías, para que les impusieran medidas cautelares.

El fiscal Murillo reveló que ambos imputados tuvieron una participación activa en la recepción de los dineros sustraídos de la cuenta de De Arco.

En esa audiencia, el fiscal Elías Murillo mencionó que está practicando diligencias para dar con el paradero de otros grupos que practican esta misma modalidad.

De hecho, Cuevas y Domínguez son investigados con relación a un segundo caso muy similar al de De Arco. Se trata del hurto de un celular de última generación en abril pasado durante la Feria de Azuero.

En este caso, la víctima -cuyo nombre no ha trascendido- perdió $1,442. Todo se hizo a través de la banca en línea, porque los malandrines tuvieron acceso al token. En este caso, ya hay sujetos imputados y con medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.

A este grupo también se le investiga por la sustracción de una tarjeta de crédito, hecho reportado esta semana pasada en el área de Bella Vista. La lesión se calcula en $1,000.